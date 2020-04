In Zeiten von Isolation und Ausgangssperren werden spontane Überraschungen zu Momenten des Glücks, wie ein Video aus Andorra zeigt.

Polizeiständchen zum 8. Geburtstag

Teddy JAANS

In Andorra hat die Polizei einem kleinen Mädchen eine spontane Geburtstagsüberraschung gemacht. Das Kind befand sich zum Zeitpunkt ihres 8. Geburtstages bereits im 17. Tag der Isolation und vermisste ihre Familie. Die Feier ohne Großeltern Verwandte und Freunde war für das Mädchen traurig und von Einsamkeit geprägt - bis die Polizei vorbeikam und der kleinen Mariona "Alles Gute" per Megafon wünschte. Das "Happy Birthday" schallte eindrucksvoll durch die Gassen des Wohnviertels und der Tag war für die Kleine gerettet. Wie die Ordnungshüter auf den Plan gerufen wurden, ist nicht überliefert. Der Vater hielt die Szene mit dem Handy fest. Gerade diese kleinen Gesten der Menschlichkeit sind in schweren Zeiten oftmals ein Lichtblick.





