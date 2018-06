Polizeihund Poncho macht Herzmassage

Die spanische Polizei hat ein Video veröffentlicht, das offenbar einen Polizeihund dabei zeigt, wie er an einem Polizisten eine Herzmassage durchführt. Das Video wurde in kürzester Zeit zum viralen Hit.

(dpa) - Helfer auf vier Pfoten: Ein spanischer Polizeihund hat sich an einer Herzdruckmassage versucht. Die Sicherheitskräfte in Madrid veröffentlichten ein Video auf Facebook und Twitter, in dem „Poncho“ einem vermeintlich ohnmächtig zusammengesunkenen Polizisten zur Hilfe eilt. Die Posts wurde bis Mittwoch bereits Zehntausende Male im Netz geteilt.

In dem Video ist zu sehen, wie der Vierbeiner mit seinen Pfoten immer wieder auf den Brustkorb des Mannes springt und zwischendurch sein Ohr an den Hals des Beamten legt, um den Puls zu überprüfen. Das macht Poncho so lange, bis der Polizist wieder auf den Beinen ist.

Die Polizei sprach von einer „heroischen Leistung“, die der Hund „meisterhaft“ ausgeführt habe. Poncho habe nicht eine Sekunde gezögert. Welche Leckerli er als Belohnung erhält, wurde nicht beschrieben.