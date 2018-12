Mit einer ungewöhnlichen Hilfsaktion hat die Polizei in New York den Heiratsantrag eines britischen Touristen gerettet.

Polizei rettet Verlobungsring aus Bodengitter am Times Square

Mit einer ungewöhnlichen Hilfsaktion hat die Polizei in New York den Heiratsantrag eines britischen Touristen gerettet.

(dpa) - John Drennan hatte im Central Park um die Hand seiner Freundin Daniella Anthony angehalten. Doch der Ring war zu groß, rutschte ihr am Times Square vom Finger und fiel in ein Bodengitter, wie die „New York Times“ am Sonntag berichtete. Die beiden versuchten vergeblich, den Ring aus der Tiefe zu fischen und benachrichtigten die Polizei. Bald gaben sie aber auf und traten die Rückreise nach Europa an.



„Wir haben euren Ring!“, twitterte die Polizei, nachdem sie das Schmuckstück gerettet hatte. Über soziale Netzwerke - das Paar hatte keinen Namen hinterlassen - erreichte die Nachricht die beiden schließlich. Drennan verbrachte der „Times“ zufolge Stunden damit, Fragen der Ermittler am Telefon zu beantworten und zu beweisen, dass der Ring tatsächlich ihm beziehungsweise seiner Verlobten gehörte.

Den diamantbesetzten Platin-Ring soll sie bald wieder in den Händen halten. Drennan will ihn verkleinern lassen und einen Ersatz-Ring zurückgeben, den er nach der Heimkehr der beiden in Großbritannien gekauft hatte. Das Paar will im Jahr 2020 heiraten.