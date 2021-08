Der Polizei zufolge hatte ein Helfer der Malteser die Puppe in einem Gebüsch bei Dernau an der Ahr entdeckt.

Polizei hilft mit

Puppe in Flut-Gebiet gefunden - Helfer suchen Besitzer

Der Polizei zufolge hatte ein Helfer der Malteser die Puppe in einem Gebüsch bei Dernau an der Ahr entdeckt.

(dpa) - „Puppen-Mutti“ gesucht: Ein Helfer hat im Flut-Katastrophengebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz eine Puppe gefunden und nun wird nach der Besitzerin oder dem Besitzer gesucht. Auch die Polizei in Koblenz hilft bei der Suche mit und verbreitete die Geschichte auf Twitter und Facebook. Der Aufruf sei auf eine große Resonanz gestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Samstag. Noch sei aber keine „Puppen-Mutti“ ausfindig gemacht worden.

Der Polizei zufolge hatte ein Helfer der Malteser aus dem niedersächsischen Georgsmarienhütte die Puppe in einem Gebüsch bei Dernau an der Ahr entdeckt. Als Familienvater sei ihm sofort bewusst gewesen, dass diese Puppe sicherlich sehr von einem Kind vermisst werde. Er habe die Puppe mitgenommen, gereinigt und würde sie nun gerne dem Kind zurückgegeben, dem sie gehört habe.

