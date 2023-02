Nur etwa alle zehn Jahre zeigen sie sich in Frankreich. Am Sonntag war eine der seltenen Gelegenheiten, das Himmelsspektakel zu beobachten.

Himmelsphänomen

Polarlichter über Frankreich und Deutschland entdeckt

Nur etwa alle zehn Jahre zeigen sie sich in Frankreich. Am Sonntag war eine der seltenen Gelegenheiten, das Himmelsspektakel zu beobachten.

(lm/afp) - Für viele gelten sie zu den Phänomenen, die man unbedingt einmal im Leben gesehen haben muss: die Polarlichter. Für gewöhnlich nehmen Nordlicht-Fans dafür eine lange Fahrt in den hohen Norden auf sich, um das Farbenspiel im Himmel wenigstens einmal zu Gesicht zu bekommen.

Polarlichter über Luxemburg zu sehen Polarlichter haben in der Nacht zu Mittwoch den Himmel über Luxemburg zum Leuchten gebracht, wie Fotos zeigen.

So mancher Einwohner unserer Nachbarländer durfte jedoch in der vergangenen Nacht und womöglich auch am Montagabend ganz ohne weite Reise Zeuge des Himmelsspektakels geworden sein. Im Norden Frankreichs und Deutschlands wurden nämlich bereits am Sonntagabend Polarlichter gesichtet. Dabei tritt das Phänomen in Frankreich beispielsweise nur etwa alle zehn Jahre auf.





Auch an der Küste der Niederlanden und in England wurde von der Sichtung berichtet.

Für gewöhnlich treten sie am häufigsten im Zeitraum von September bis März in den Polarregionen auf. In Island, Schweden, Irland, Kanada, Alaska und Spitzbergen können sie normalerweise am besten beobachtet werden.

5 Polarlichter in Sachsen-Anhalt, Jerichow Foto: Cevin Dettlaff/TNN/dpa

