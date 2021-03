Pflegeberuf und Promotion schließen sich nicht aus

Anne-Marie Hanff ist Krankenpflegende – und promoviert in Luxemburg zur Parkinson-Erkrankung. Dabei ist ihr vor allem Praxisnähe wichtig.

Was im Ausland längst üblich ist, ist in Luxemburg eher die Ausnahme: promovierende Krankenpflegende. Doch es bewegt sich was – und mit Anne-Marie Hanff (33), einer der ersten promovierenden ausgebildeten Krankenpflegenden, ist der Anfang dafür gemacht, dass sich die Pflegewissenschaften auch im Großherzogtum etablieren.

Nach ihrer Ausbildung war die damals 21-Jährige unzufrieden, fühlte sich als Pflegende bevormundet, war noch jung und wollte studieren ...