Kapstadts Wahrzeichen, der Tafelberg, ist ein gefährliches Pflaster. Wöchentlich kommt es auf den Wanderwegen des umliegenden Nationalparks zu Raubüberfällen, von denen 2018 einige tödlich endeten.

Pfefferspray im Wanderrucksack

von Markus Schönherr (Kapstadt)



Sonnencreme, Landkarte Trinkflasche und nicht zu vergessen: Pfefferspray und Elektroschocker. Glaubt man lokalen Medienberichten, haben einige Kapstädter ihre Wanderausrüstung jetzt um Selbstverteidigungswaffen erweitert, wenn sie den Weg zum Hochplateau des Tafelbergs bezwingen. Auslöser dafür ist eine Reihe von brutalen Raubüberfällen in den vergangenen Wochen.

Eines der sieben Weltnaturwunder

Wer die rund 1 000 Höhenmeter auf das Felsmassiv mit der Seilbahn zurücklegt, dem liegt die Millionenmetropole Kapstadt zu Füßen mit grandiosem Ausblick auf den Atlantik und die Weinbauregion. Nicht umsonst ist der Tafelberg eines der sieben Weltnaturwunder. Wer sich aber für die dreistündige Wanderung auf das Flachdach entscheidet, der droht, eine weitere Zahl in Südafrikas Kriminalstatistik zu werden.

29 bewaffnete Raubüberfälle verzeichnete die Polizei seit Jahresbeginn im Tafelberg-Nationalpark. Im vergangenen Jahr waren es gerade einmal zwei. Laut der „Table Mountain Security Action Group“, einem Bürgerkomitee, habe sich die Zahl der Angriffe im Park seit 2014 verdoppelt, die Zahl der Opfer sogar mehr als verdreifacht. Größte Sorge bereitet den Naturliebhabern allerdings etwas anderes: Die zunehmende Brutalität, mit der die Kriminellen vorgehen.



Mit Pistolen, Messern und Felsbrocken bewaffnet, sorgen die Diebe regelmäßig für ausgeschlagene Zähne und gebrochene Knochen. Dieses Jahr musste ein Bergsteiger mit einer punktierten Lunge behandelt werden, einem weiteren wurde mit einem Stein der Kopf eingeschlagen. Nach Polizeiangaben gab es seit Jahresbeginn zwei Tote.



Angefacht wird das Problem von Südafrikas Armutsstatistik: Mehr als die Hälfte der 57 Millionen Bewohner gilt als mittellos, jeder vierte hat keinen Job. Darüber hinaus verzeichnet Südafrika den größten Einkommensunterschied weltweit. Die Regierung hat das Armutsproblem seit dem Ende der Apartheid 1994 teilweise in den Griff bekommen, doch die Kriminalität so gut wie gar nicht.

Andre van Schalkwyk, Vorsitzender der „Table Mountain Security Action Group“, sagt gegenüber der Zeitung „Cape Argus“: „Das Problem wird nicht mit allen Mitteln angepackt. Alles bleibt an den Rangern hängen und von denen gibt es einfach nicht genügend.“

Wildhüter übernehmen Polizeiaufgaben

Am Tafelberg zeichnet sich ein Bild ab, das in fast allen Nationalparks Südafrikas vorherrscht: Immer öfter übernehmen Wildhüter die Aufgabe von Polizei und Militär, etwa im Kampf gegen bewaffnete Wilderer oder gegen Diebe. Laut Boris Valdemar, Sprecher eines lokalen Wandervereins, sei die Zahl der Überfälle am Tafelberg bereits 2005 schlagartig gestiegen. Damals hätten Wandervereine das Problem durch gemeinsame Patrouillen an den Steilhängen bekämpft. „Einige unserer Mitglieder besteigen den Berg nur noch bewaffnet. Das wollten wir nicht, aber die Sicherheit gebietet es einfach.“