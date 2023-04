Der deutsche Schauspieler über seine neue multikulturelle Comedyserie, Latzhosen, seine Liebe zu Schals und seine Sehnsucht nach Gartenarbeit.

Peter Lohmeyer: „Ich bin ein alter weißer Mann“

Der deutsche Schauspieler über seine neue multikulturelle Comedyserie, Latzhosen, seine Liebe zu Schals und seine Sehnsucht nach Gartenarbeit.

Interview: Martin Weber

Mit Sönke Wortmanns Fußballfilm „Das Wunder von Bern“ wurde er vor 20 Jahren einem breiten Publikum bekannt: Peter Lohmeyer. Seitdem ist der Schauspieler aus Film und Fernsehen nicht mehr wegzudenken. In der multikulturellen Comedyserie „I don’t work here“, die in der ZDF-Mediathek zu sehen ist, spielt der 61-Jährige den gemütlichen Walter, dessen Tochter mit Mann und Kind wieder bei den Eltern eingezogen ist. Da Walters Schwiegersohn Schwarzer ist, kommt es im sozialen Umfeld der Familie immer wieder zu lustigen Irritationen und Missverständnissen.

Peter Lohmeyer, in der multikulturellen Serie „I don‘t work here“ ist für Sie die Rolle des alten weißen Mannes übrig geblieben. Wie kommen Sie damit klar?

Sehr gut, und zwar weil ich ein alter weißer Mann bin auf eine gewisse Art. (lacht) Außerdem sind die Drehbücher so gut geschrieben, dass ich gleich gesagt habe: Mach ich. Die Thematik, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen miteinander leben, muss auf den Tisch, denn das ist zunehmend unser Alltag – und da hab ich auch gar kein Problem, den alten weißen Mann zu spielen.

3 Die Besetzung der Serie „I don’t work here“: Dawit (Akeem van Flodrop, 2.v.l.) und Laura (Sina Martens, 3.v.r.). Hinter ihnen stehen Heidi (Gabriela Maria Schmeide), Walter (Interviewpartner Peter Lohmeyer), Fiyori (Lousia Heinricht), Lemlem (Dennenesch Zoudé) und Armana (Chioma Chukwuani, v.l.n.r.). Foto: ZDF/Alina Simmelbauer

Die Gruppe der alten weißen Männer hat aber derzeit keinen allzu guten Ruf …

Klar, der Begriff wird ja meistens abwertend verwendet. Sagen wir mal so: Ich stehe dazu, ein alter weißer Mann zu sein, obwohl ich mich gar nicht alt und eigentlich auch gar nicht weiß fühle. (lacht) Ich sehe das nicht so verkrampft, das tun die schwarzen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich die erste Staffel dieser Serie gedreht habe, aber auch nicht. Ich habe durch die Zusammenarbeit mit ihnen wahnsinnig viel gelernt.

Die alten weißen Männer brauchen Zeit, um zu lernen, und die muss man ihnen geben.

Inwiefern?

Zum Beispiel in Bezug auf Witze, die wir gemacht haben, wenn wir zusammen saßen, und bei denen wir gesagt haben: Wenn jetzt noch jemand anderes dabei wäre, könnten wir diese Witze so gar nicht machen, weil sie unter dem Gesichtspunkt der Political Correctness überhaupt nicht gehen. Ich habe durch den Kontakt mit ihnen besser verstanden, was geht – und was eben nicht.

Der von Ihnen gespielte Walter liebt Fußball, seinen Garten und seine Garage, die er „Zimmer für mein Auto“ nennt. Er ist ein Spießer, aber kein Rassist …

Stimmt, das ist er nicht. Aber wenn er in eine Kneipe oder zu einer Versammlung gehen würde, dann würden ihm in zwei Stunden bestimmt fünf Sachen rausrutschen, die nicht okay sind. Das ist eine Erfahrung, die ich auch mache, wenn ich mit meinen Kids unterwegs bin, und sie sagen: Stopp, Papa, das geht gar nicht! Die alten weißen Männer brauchen halt ihre Zeit, um zu lernen, und die muss man ihnen geben.

Könnten Sie denn einen knallharten Rassisten spielen?

Absolut. Ich bin als Schauspieler ja dazu da, Geschichten zu erzählen, die geschrieben worden sind, und wenn das eine gute Story ist und es innerhalb dieser Geschichte Sinn macht, einen Rassisten zu spielen, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit.

Was ich nicht brauche, ist eine dieser Kellerbars, die finde ich furchtbar.

Wo wäre Ihre Grenze, bei der Sie sagen: Diese Rolle möchte ich nicht spielen?

Wenn es was für mich nicht gibt, dann sind das Grenzen. Es geht immer um das Drehbuch und den Zusammenhang. Es würde mir im Traum nicht einfallen, in einer blöden Geschichte einen Rassisten zu spielen. Ich habe auch schon einen Pädophilen gespielt. Es hängt alles von der Qualität des jeweiligen Drehbuchs ab, die ist für mich entscheidend.

Dawit (Akeem van Flodrop) wünscht sich zu seinem Geburtstag Zweisamkeit und will alleine mit seiner Frau Laura (Sina Martens) feiern. Als Überraschung hat er ein besonderes Outfit besorgt. Foto: ZDF/Alina Simmelbauer

Walter liebt die Gartenarbeit und seine Werkstatt in der Garage. Tun Sie das auch?

Also Gartenarbeit ist was ganz Tolles. Ich habe leider keinen eigenen Garten, aber diese Sehnsucht werde ich mir noch erfüllen. Ich hätte auch wahnsinnig gerne eine kleine Werkstatt, wo ich dann rumfummeln könnte. Das Einzige, was ich nicht brauche, ist eine dieser Kellerbars, die finde ich furchtbar.

Tragen Sie privat auch so eine schicke Latzhose wie Walter?

Ich hatte tatsächlich mal eine und habe mir neulich gedacht: Wo ist die eigentlich? Ich hab sie jedenfalls lange nicht mehr angezogen, könnte ich eigentlich mal wieder machen.

Legen Sie Wert auf Mode?

Ja, denke schon. Ich trage zu bestimmten Anlässen schon mal ganz gerne einen schicken Anzug. Außerdem habe ich einen ausgeprägten modischen Fimmel, muss ich gestehen.

Also laufen Sie nicht nur mit dem blau-weißen Schal Ihres Lieblingsclubs Schalke 04 herum?

Nö, so einen trage ich auch im Stadion nicht. Ich kann mich auch ohne Schal über Schalke-Siege freuen, wozu ich ja leider nur selten Gelegenheit habe. Werde mir aber am letzten Spieltag, wenn wir die Liga halten, trotzdem einen Schalke-Schal umbinden, denke ich.

In einem Ihrer bekanntesten Filme, „Das Wunder von Bern“, ging es um Fußball, an Ihrer Seite spielte damals Ihr 13-jähriger Sohn Louis Klamroth. Finden Sie es schade, dass er nicht wie Sie professioneller Schauspieler geworden ist?

Nee, gar nicht. Er steht als Moderator von „Hart aber fair“ ja auch vor der Kamera, und ich finde, er macht seinen Job ganz gut. Ich schaue mir fast jede Sendung mit ihm an, so wie er sich wahrscheinlich auch meine Sachen anguckt.

Sind Sie stolz auf ihn?

Auf jeden Fall. Ich bin auf alle meine vier Kinder stolz.

Zur Person Peter Lohmeyer wurde 1962 in Niedermarsberg im Sauerland geboren und gab sein Bühnendebüt 1984 am Schauspielhaus Bochum. Es folgten Theaterstationen in Stuttgart, Wien, Düsseldorf und Berlin. Seit 1988 steht Lohmeyer vor der Kamera und war schon in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen, darunter Lars Beckers „Bunte Hunde“ und die 2019 gestartete ARD-Reihe „Väter allein zu Haus“. Lohmeyer ist mit einer Journalistin liiert, hat vier Kinder aus früheren Beziehungen und lebt in Hamburg.

