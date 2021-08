Der Drummer der kalifornischen Punkgruppe verzichtet auf ärztlichen Rat hin auf die Corona-Impfung. Das kostet ihn nun den Job.

Pete Parada

The Offspring feuern Bandmitglied, das Impfung verweigerte

(jt) - Drummer Pete Parada muss die US-Punkband The Offspring überraschend verlassen. Auslöser ist Paradas Weigerung, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, wie unter anderem der „Guardian“ berichtet. Parada gehörte der Formation aus Kalifornien seit 2007 an. Im Juni 2022 sollte er gemeinsam mit The Offspring in Luxemburg auftreten.

In einem Post auf Instagram schrieb der 48-Jährige in Bezug auf die Impfung, dass er nicht in der Lage sei, „das zu erfüllen, was in der Branche immer mehr zur Anordnung wird“. Es sei entschieden worden, dass es „unsicher“ sei, sich mit ihm im Studio oder auf Tour aufzuhalten.

„Ihr werdet mich bei diesen kommenden Shows nicht sehen. Ich möchte meine Geschichte erzählen, damit alle anderen, die die Qualen und die Isolation des Zurückgelassenwerdens erleben, wissen, dass sie nicht ganz allein sind.“ Er spüre jedoch „keine negativen Gefühle gegenüber meiner Band. Sie tun, was sie für das Beste für sich halten, und ich tue dasselbe.“

Medizinische Vorgeschichte

Parada hat sich laut eigenen Aussagen auf ärztlichen Rat hin gegen die Impfung entschieden. Er verwies auf seine persönliche medizinische Vorgeschichte und mögliche Nebenwirkungen der Immunisierung. Er habe sich vor mehr als einem Jahr mit dem Virus angesteckt, die Erkrankung sei damals mild verlaufen. „Ich bin also zuversichtlich, dass ich es wieder überstehen würde, aber ich bin nicht so sicher, dass ich nach der Impfung noch einmal das Guillain-Barré-Syndrom überleben würde, das aus meiner Kindheit stammt und im Laufe meines Lebens immer schlimmer geworden ist. Leider überwiegen für mich (und meine Familie, die hofft, dass ich noch ein bisschen länger lebe) die Risiken bei weitem die Vorteile.“

Parada ist laut „Guardian“ nicht der einzige Musiker, der Skepsis gegenüber der Corona-Impfung geäußert hat. Auch Ian Brown, Richard Ashcroft, Van Morrison und Noel Gallagher drückten ihre Zweifel an der Vakzine öffentlich aus.

Ex-Beatle Paul McCartney hingegen unterstützt die laufende Impfkampagne. Auf Twitter teilte der 79-Jährige am Montag ein Selfie, das ihm während der Impfung zeigt. „Be cool, get vax'd“, schrieb McCartney über das Bild.

Foto: The Offspring in England - August 25, 2009. / wonker - https://www.flickr.com/photos/wonker/3857657746 / CC BY 2.0

