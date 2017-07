(dpa) - Mit einem Klamauk-Song über einen fiktiven Ananas-Apfel-Stift wurde er zum YouTube-Star - jetzt steht der japanische Künstler Piko Taro im Dienste des Außenministeriums seines Landes.



Sehen Sie hier den Originalsong:

In einem neuen Video singt Piko Taro zur Melodie seines Hits „Pen Pineapple Apple Pen“ einen neuen Text, der auf die globalen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen aufmerksam machen soll. Mitte des Monats wird der Komiker an der Seite von Außenminister Fumio Kishida bei einem Treffen zu dem Thema am UN-Hauptsitz in New York erscheinen, wie japanische Medien am Mittwoch berichteten.