von Felix Lee (Peking)

Wu Guan ist genervt. Natürlich freue er sich, dass in Peking wieder mehr Menschen aufs Fahrrad steigen, sagt der 37-Jährige, der in der chinesischen Hauptstadt einen Radladen betreibt. Doch was sich derzeit vor allem auf den Bürgersteigen abspiele, das sei nicht mehr tragbar. „Die Leihräder versperren alles“, schimpft Wu. „Sie sind zu einer regelrechten Plage geworden.“



Die Radschwemme hat einen Grund: Junge Start-up-Unternehmer haben das Geschäft mit Leihfahrrädern entdeckt ...