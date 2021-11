Erbgroßherzog Guillaume und Minister Lex Delles trafen am letzten Tag ihrer Dubai-Reise auf Kultur und Kunsthandwerk aus Luxemburg.

Weltausstellung in Dubai

Péckvillercher am Persischen Golf

Erbgroßherzog Guillaume und Minister Lex Delles trafen am letzten Tag ihrer Dubai-Reise auf Kultur und Kunsthandwerk aus Luxemburg.

(LW) - Péckvillercher in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Ja, auch die Pfeifen in Vogelform haben es auf die Weltausstellung geschafft. Die von Sandra Pereira kreierten und von Usch Biver an der Töpferscheibe gefertigten Kunstwerke waren ein Stück des Großherzogtums, das gestern zur Eröffnung der „Luxembourg Tourism Days“ auf dem Ausstellungsgelände präsentiert wurde.

Auch die Gemeinde Esch/Alzette, die ab Januar ein Jahr lang den Titel Kulturhauptstadt Europas tragen wird, Saftproduzent Eppelpress, Instrumentenbauer Didac Zerrouk und die Kunstglaserei Bauer & Rathmann stellten sich den Besuchern – darunter Erbgroßherzog Guillaume und Minister Lex Delles – vor.

