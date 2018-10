Das Wort "Depression" existiert in Simbabwe nicht. Jetzt sollen „Freundschaftsbänke“ medizinische Lücken schließen.

Park statt Psychologencouch

(dpa) - Wer „zu viel nachdenkt“, gilt in Simbabwe als schwach und egoistisch, gar depressiv. Der Begriff „psychische Erkrankung“ ist ein Fremdwort in dem Entwicklungsland. Jetzt soll dieses Stigma gebrochen werden, mithilfe von Parkbänken.

Simbabwes Hauptstadt Harare: Ein Mann steuert auf ein Krankenhaus zu. Doch ehe er den Eingang erreicht hat, biegt er links ab. Bei den Ärzten in der staatlichen Klinik war er schon; die konnten ihm nur bedingt helfen. Stattdessen lässt sich der Mann auf einer Parkbank nieder. Dort zückt eine freundliche Großmutter ihr Notizbuch und einen Stift. Sie hat schon auf ihren Patienten gewartet.

„Kufungisisa“ ist ein häufiges Symptom unter Simbabwern. Übersetzt aus der Landessprache Shona heißt es so viel wie „zu viel nachdenken“. In Europa würde man „Depression“ dazu sagen, doch in dem südafrikanischen Land bringt man das Symptom selten mit einer Erkrankung in Verbindung; viel eher mit einem bösen Fluch oder einer Magenverstimmung.

Bröckelnder Gesundheitssektor

Damit steht Simbabwe nicht allein: Schätzungen zufolge bleiben 80 Prozent der Depressionsfälle in Entwicklungsländern unbehandelt. Das liegt vor allem am bröckelnden Gesundheitssektor. In Simbabwe stehen laut der Weltgesundheitsorganisation WHO pro 100 000 Einwohner etwa 0,08 Psychiater und 0,04 Psychologen zur Verfügung. Doch man weiß sich zu helfen, wie bei so vielem in dem heruntergewirtschafteten Staat, in dem die Arbeitslosigkeit zwischen 80 und 90 Prozent schwankt. „Wo Fachkräftemangel besteht, werden andere Personen ganz gezielt ausgebildet. In unserem Fall sind es die Helfer, die fast keinerlei formelle Ausbildung haben, aber Lehrgänge zu verschiedenen Gesundheitsthemen besucht haben“, sagt Ruth Verhey. Die promovierte Psychologin in Harare ist Mitbegründerin der sogenannten Friendship Benches. Auf diesen Bänken rund um Kliniken werden die Simbabwer von ausgebildeten Laien kostenlos beraten, von Eheproblemen bis zur Krisenintervention.

Aufmerksame Zuhörerinnen

Ihre ersten „Freundschaftsbänke“ stellte die gleichnamige Organisation 2006 im Township Mbare auf. In Harare liebt man die aufmerksamen Zuhörer, allesamt Frauen und zum Großteil über 50. Zwei Wochen dauert die Ausbildung für die Bank-Omas. Danach sollen sie unter Aufsicht von Verhey und ihrer Kollegen die Klienten bei sozialen und finanziellen Problemen beraten. Sechs Sitzungen auf der Parkbank dauert die Therapie im Normalfall.

Vor 72 Kliniken in drei Städten helfen die „Freundschaftsbänke“ den Simbabwern bei Lebenskrisen bereits weiter. Jetzt wollen die Verantwortlichen das Konzept auch aufs Land bringen.