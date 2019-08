In der neuen RTL-Reality-Show spielen Singles in einem mexikanischen Hotel Reise nach Jerusalem. Der Gewinner erhält einen „Batzen Geld“ oder die große Liebe.

„Paradise Hotel“: Balzen mit Bikini und Bizeps

von Cornelia Wystrichowski

Früher hieß es Schmuddelfernsehen, heute spricht man von „Guilty Pleasure“: Trashsendungen, die keine Chance auf den Grimme-Preis haben, aber dennoch für Spaß sorgen. In diese Kategorie fällt auch die neue Flirtsendung „Paradise Hotel“, mit der RTL das altbekannte Sommerloch stopfen möchte. Das Konzept ist denkbar einfach: Elf gut gebaute Männer und Frauen werden in einem Hotel in Mexiko zusammengeführt, um vor laufender Kamera Spaß miteinander zu haben – und zumindest für Kandidat Germain aus Berlin gehören dazu auch körperliche Intimitäten.

Follower statt große Liebe

RTL ist mit seiner Armada an Flirtformaten wie „Bauer sucht Frau“, „Schwiegertochter gesucht“, „Take me out“, „Adam sucht Eva“ und „Bachelor“ fast schon so etwas wie das Tinder unter den Fernsehsendern. Dass es vielen Kandidaten dabei gar nicht um die große Liebe geht, ist ein offenes Geheimnis. Ruhm, Ehre und Instagram-Follower sind das Ziel.



um weitere Bilder zu sehen. Linda: Die Kellnerin ist seit zwei Jahren Single und hofft, in der Show einen Südländer mit Bart und Tattoos kennenzulernen. Der sollte außerdem tierlieb sein und später mit ihr auf einen Bauernhof ziehen. Foto: TVNOW / Frank Fastner Vanessa: Die auffällig tätowierte Integrationshelferin sucht die große Liebe. Diese sollte viele Muckis haben und gut Flirten können. Foto: TVNOW / Frank Fastner Stephanie: Die gelernte Hauswirtschafterin wurde von Männern bisher nur enttäuscht. Die Partymaus ist aber bereit für ein neues Abenteuer. Wenn möglich: groß, tätowiert und mit Machoallüren. Foto: TVNOW / Frank Fastner Miriam: Die Versicherungskauffrau betreibt als Hobby Kick-Boxen und Fußball. Ihr Traumtyp sei laut eigener Aussage eine Mischung aus David Beckham und Channing Tatum. Foto: TVNOW / Frank Fastner Jacqueline: Die Bürokauffrau ist seit 15 Monaten Single steht auf Südländer mit dunklen Haaren und dunklen Augen. Sie hat - laut RTL - ein aufregendes Tattoo am Po. Foto: TVNOW / Frank Fastner Nessa: Der TV-Dauergast mag Sommer, Sonne und Partys - aber keinen Alkohol. Sie ist auf der Suche nach Mr. Right. Foto: TVNOW / Frank Fastner

Ins „Paradise Hotel“ werden zunächst sechs Frauen einchecken, später kommen fünf Männer dazu. Jeder muss einen Partner finden. Wer Single bleibt, fliegt raus und wird von einem Nachrücker ersetzt. Dem Gewinner winken 20 000 Euro. Er oder sie darf wählen: Geld oder neuer Partner.

Kandidat Germain kündigt schon mal an, dass er sich auf jeden Fall für das Geld entscheiden würde: Frauen gebe es ja viele, die Chance auf so einen Batzen Geld sei aber einmalig. Weitere Kandidaten sind unter anderem Jacqueline aus Mannheim, die damit kokettiert, dass sie ein „aufregendes Tattoo“ am Po habe, oder Miriam aus Hannover, die einen David-Beckham-Typen sucht und die meisten Männer aus ihrer Heimatstadt „naturblöd“ findet.



um weitere Bilder zu sehen. Aaron: Tänzer, Musiker, Barkeeper - der Österreicher ist vielfältig begabt. Nur beim Flirten ging er bisher oft leer aus - das soll sich nun ändern. Seine Zielgruppe: sportliche Südländerinnen. Foto: TVNOW / Frank Fastner Mario: Skaterboy Mario liebt Skaten, Surfen und natürlich Partys - schließlich ist er noch Student. Er war schon einmal verheiratet und lässt es deshalb locker angehen. Foto: TVNOW / Frank Fastner Germain: Der Berliner bezeichnet sich als Wolf - immer auf der Suche nach Abenteuern und neuen Erfahrungen. Auch Sex schließt er dabei nicht aus - vor allem dann, wenn die Frau wie Meghan Fox aussieht. Foto: TVNOW / Frank Fastner Kevin: Der Junge aus dem Pott liebt das Sonnenstudio. Zeit für Frauen bleibt da offenbar nicht - er ist seit sechs Jahren Single. Vielleicht findet er im Hotel die Richtige. Wenn möglich: mit coolen Tattoos und schlanken Beinen. Foto: TVNOW / Frank Fastner Salvatore: Der gebürtige Sizilianer ist Künstler. Seine Traumfrau sollte - laut eigener Aussage - nicht zu hübsch sein, denn das brachte ihm bisher kein Glück. Foto: TVNOW / Frank Fastner

Keine Unbekannten

Fast alle Teilnehmer stammen aus dem sendereigenen Kandidatenpool. Linda etwa war schon bei „Love Island“ dabei, das auf RTL2 einen ähnlich gestrickten schlüpfrigen Mix bietet. Vanessa suchte bereits bei „Take me out“ nach dem Mann fürs Leben, und den Deutsch-Italiener Salvatore kennen Fans von „Temptation Island“, ein weiteres Format, in dem vielfach tätowierte Männer und Frauen um die Wette balzen.

RTL will mit „Paradise Hotel“ übrigens nicht nur Amor spielen, sondern auch die Online-Plattform „TV Now“ pushen: Die erste Folge der Kuppelshow läuft im regulären Fernsehprogramm, alle weiteren sind immer dienstags online abrufbar.

RTL strahlt die Pilotfolge von „Paradise Hotel“ am 6. August um 22.15 Uhr aus. Die weiteren Folgen sind dienstags auf www.tvnow.de zu sehen.