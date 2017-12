(dpa) - Mindestens 100 Menschen haben in Kabinen einer Seilbahn in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble festgesessen. Retter setzten am Samstag Hubschrauber ein, um die Menschen in Sicherheit zu bringen, wie französische Medien am Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskräfte berichteten.

Bei dem Zwischenfall im Skiort Chamrousse habe es keine Verletzten gegeben, so der Radionachrichtensender "France Info". Dem regionalen Rundfunksender "France Bleu Isère" zufolge waren sogar bis zu 160 Menschen von der Panne betroffen.

Die Seilbahn erreicht eine Höhe von mehr als 2.200 Metern. Wie es zu der Panne kam, blieb zunächst offen. Über die Weihnachtstage sind viele Urlauber in den französischen Skigebieten unterwegs, die Wintersportbedingungen gelten als gut.

Laut "France Bleu Isère" lief die Rettungsaktion folgendermaßen ab: Ein Hubschrauber setzte einen Retter auf einer blockierten Gondel ab. Dieser ließ sich dann ins Innere der Kabine gleiten und seilte die Fahrgäste ab.

