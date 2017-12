von Volker Papst (Karachi)

Der öffentliche Raum wird in Pakistan wie in ganz Südasien ästhetisch oft vernachlässigt. Schmutz und Abfall, unansehnliche Nutzbauten und Staub prägen vielerorts das Bild. Auf den Straßen des Landes entdeckt der Betrachter aber immer wieder regelrechte Kunstwerke. Genauer gesagt, sie rollen an ihm vorbei: bis ins letzte Detail verzierte Lastwagen.



Praktisch jedes Transportfahrzeug auf Pakistans Straßen ist aufwendig verschönert mit Bildern und Mustern und kunstvoll arrangierten Verschalungen aus reflektierendem Metall ...