Olli Dittrich: Donalds deutscher Cousin

Schauspieler und Comedian Olli Dittrich erzählt von seiner neuen Satire-Show in der ARD, was ihn am Fernsehen stört und macht Hoffnungen auf ein Comeback als Dittsche.

Interview: Cornelia Wystrichowski Seine ebenso komischen wie klugen Persiflagen sind Kult: Jedes Jahr kurz vor Weihnachten nimmt Olli Dittrich in seinem „TV-Zyklus“ das Fernsehprogramm auf die Schippe ...