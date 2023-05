Traditionen wollen gepflegt werden - das ist auch Großherzog Henri bewusst. Er nahm mit seinen Liebsten an den Abschlusszeremonien der diesjährigen Oktave teil.

Oktave 2023

Oktave-Abschluss mit der großherzoglichen Familie

Traditionen wollen gepflegt werden - das ist auch Großherzog Henri bewusst. Er nahm mit seinen Liebsten an den Abschlusszeremonien der diesjährigen Oktave teil.

(LW) - Den letzten Sonntag der Oktave begeht die großherzogliche Familie wie schon in der Vergangenheit mit den Gläubigen, die sich für dieses religiöse Großereignis in die Hauptstadt begeben haben. Nach dem Besuch des Pontifikalamts am Morgen in der Kathedrale nahmen Großherzog Henri und Gattin Maria Teresa – unter anderem in Begleitung ihrer Kinder Prinz Louis und Prinz Félix (der mit seiner Familie in Luxemburg weilte) am Nachmittag an der Abschlussprozession teil.

7 Das großherzogliche Paar mit Enkelin Amalia begrüßt die kirchlichen Würdenträger. Foto: Laurent Blum

um weitere Bilder zu sehen. Das großherzogliche Paar mit Enkelin Amalia begrüßt die kirchlichen Würdenträger. Foto: Laurent Blum Momentaufnahme vom Pontifikalamt. Foto: Laurent Blum Prinz Charles (M.) mit seinen Großeltern, dahinter seine Eltern Guillaume und Stéphanie. Foto: Laurent Blum Gelungene Aufnahme: das großherzogliche Paar hinter Kardinal Hollerich. Foto: Laurent Blum Das großherzogliche Paar im Gespräch mit Kardinal Hollerich. Foto: Laurent Blum Das großherzogliche Paar bestritt die Prozession teils Hand in Hand. Foto: Laurent Blum Bitte lächeln! Ein Gruppenfoto der Monarchenfamilie. Foto: Laurent Blum

Anschließend zeigte sich die gesamte großherzogliche Familie nochmals auf dem Balkon des Palais, um - nach einem musikalischen Beitrag der Harmonie Municipale Luxembourg-Limpertsberg - die Zuschauer zu begrüßen.

7 Bei Sonnenschein zeigte sich die großherzogliche Familie auf dem Balkon des Palais. Foto: Laurent Blum

um weitere Bilder zu sehen. Bei Sonnenschein zeigte sich die großherzogliche Familie auf dem Balkon des Palais. Foto: Laurent Blum Nur die Enkelkinder Liam und Amalia bestritten die ganze Prozession. Foto: Laurent Blum Erbgroßherzogin Stéphanie gesellte sich später mit den Prinzen Charles (l.) und François zu ihrem Gatten Guillaume. Foto: Laurent Blum Prinz Félix und Prinzessin Claire mit ihren Kindern Amalia und Liam. Foto: Laurent Blum Der kleine Prinz François sorgt häufig für einen Lacher - selbst bei Mutter Stéphanie. Foto: Laurent Blum Feierte vor wenigen Tagen seinen dritten Geburtstag: Prinz Charles auf dem Arm von Vater Guillaume. Foto: Laurent Blum Prinz Louis (r.) nahm am Abschluss der Oktave ohne seine Söhne Noah und Gabriel teil. Foto: Laurent Blum





