Hagelunwetter haben in Teilen Österreichs erneut schwere Schäden angerichtet. In Tschechien forderte ein Tornado drei Menschenleben.

Österreich und Tschechien

Unwetter hinterlassen Spur der Verwüstung

(dpa) - Ein schweres Unwetter mit einem Tornado hat im Südosten Tschechiens mindestens drei Menschen getötet. Das teilten die Rettungsdienste am Freitag mit. Rund 200 Menschen wurden verletzt, davon mussten knapp 60 stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der Tornado hatte am Donnerstagabend sieben Dörfer in der Region Südmähren verwüstet. Häuser wurden zerstört, Dächer abgedeckt, Stromleitungen niedergerissen und Autos umhergeschleudert.

Die Suche nach möglichen Verschütteten dauerte an. Hunderte Feuerwehrleute gingen in den zerstörten Gemeinden von Haus zu Haus. Auch Spürhunde halfen bei der Suche. Aus anderen Teilen des Landes machte sich weitere Verstärkung auf den Weg. Die Armee schickte Soldaten mit schwerer Technik.

Viele Einwohner der betroffenen Gemeinden standen unter Schock. „Auf einmal habe ich ein merkwürdiges Dröhnen gehört, als ob ein Zug näherkommen würde“, sagte ein Augenzeuge der Zeitung „Pravo“. „Dann begann die Hölle, alles flog herum.“ Sein Haus habe kein Dach mehr, keine Zimmerdecke, keine Fenster, berichtete ein anderer.

Eiergroße Hagelkörner in Österreich

In Teilen Österreichs erneut schwere Schäden angerichtet. In Ober- und Niederösterreich sei allein in der Landwirtschaft ein Schaden von 28 Millionen Euro zu beklagen, erklärte ein Sprecher der Hagelversicherung am Freitag.

Dieses Video wurde in Gmunden aufgenommen:

26.000 Hektar - unter anderem Getreideflächen und Weinkulturen - seien zerstört worden. „Oftmals ist die Ackerkultur gar nicht mehr erkennbar“, so der Sprecher weiter. Tennisballgroße Hagelkörner zerstörten am Donnerstagabend obendrein Hunderte von Dächern und beschädigten zahlreiche Autos. Die Dächer seien regelrecht durchlöchert worden, hieß es. Mehr als 1.600 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Erst am Dienstag waren schwere Unwetter im Raum Salzburg und Oberösterreich niedergegangen. In den nächsten Tagen sind keine Gewitter mehr zu erwarten.

Die Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun.





