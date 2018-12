Vor 50 Jahren machten Apollo-Astronauten das berühmte Foto vom Erdaufgang über dem Mond. Es ist eines der faszinierendsten Fotodokumente der Menschheitsgeschichte.

Oase im Weltall

Unter den Apollo-Mondmissionen, die die amerikanische Weltraumagentur NASA ab 1968 durchführte, ist der Flug Apollo 8 der wohl am meisten unterschätzte. Weniger spektakulär als Apollo 11 mit der Mondlandung und den ersten Schritten auf dem Mond, weniger dramatisch als Apollo 13 mit der Explosion eines Versorgungstanks, nach der die Crew in Lebensgefahr schwebte.

"Earthrise" wurde im Original mit vertikaler Ausrichtung der Mondeoberfläche aufgenommen. Gezeigt wird es jedoch meist in der horizontalen Ausrichtung. Foto: NASA

Doch ohne die Mission Apollo 8, die am 21. Dezember 1968 startete, wäre die Mondlandung sieben Monate später undenkbar gewesen. Frank Bormann, Jim Lovell und Bill Anders, die Astronauten von Apollo 8, bewältigten die Reise zum Mond einschließlich zehn Umrundungen in sechs Tagen, drei Stunden und 42 Sekunden. Als erste Menschen sahen sie die Rückseite des Mondes mit eigenen Augen.

Ohne die Fotos von Apollo 8 keine Mondlandung

Eine der wichtigsten Aufgaben von Apollo 8 und vor allem von Astronaut Anders war es, die möglichen Landestellen für Apollo 11 auszukundschaften und zu dokumentieren. Die hochauflösenden Fotos, die Anders mit einer modifizierten Hasselblad-Mittelformat-Kamera machte, lieferten unverzichtbare Erkenntnisse über die Beschaffenheit der Mondoberfläche an den Landeorten.

Von hier aus ist die Erde eine große Oase in der Weite des Weltalls

Hunderte von Schwarzweiß- und Farbaufnahmen wurden im Rahmen der Apollo-8-Mission angefertigt – darunter jenes Foto, das auf die Menschen damals eine unerhörte Faszination ausübte und noch heute zu den bekanntesten Bildern der Menschheitsgeschichte gehört: „Earthrise“, der Aufgang der Erde über dem Mond.

Das Foto von dem blauen Planeten, der sich über dem graubraunen Mondgestein vor dem tiefen Schwarz des Weltalls erhebt, wurde Zeitungen und Illustrierten in aller Welt gedruckt und schaffte es sogar auf eine Briefmarke der US-Post.

„Von hier aus ist die Erde eine große Oase in der Weite des Weltalls“, funkte Jim Lovell zur Erde, als er das Schauspiel des Erdballs über dem Mondhorizont beobachtete.

Das Foto, das nicht auf dem Plan stand

Was jedoch lange Zeit nicht klar war: Wer hatte das berühmte Foto gemacht? War es Kommandant Bormann oder sein Kollege Anders? Fast fünf Jahrzehnte lang gab es in Fachkreisen immer wieder Diskussionen. Selbst die Astronauten waren sich ihrer Sache nicht sicher.

14 Kommandant Frank Borman und seine Kollegen Jim Lovell und Bill Anders auf dem Weg zu ihrer Mondrakete am 21. Dezember 1968. Foto: NASA

Kommandant Frank Borman und seine Kollegen Jim Lovell und Bill Anders auf dem Weg zu ihrer Mondrakete am 21. Dezember 1968. Foto: NASA 21. Dezember 1968: In Cape Kennedy, heute Cape Canaveral, hebt die Saturn-V-Rakete ab für den ersten Flug der Menschen zum Mond. Foto: NASA Dieses Foto zeigt die dritte Stufe der Saturn V nach erfolgreicher Abtrennung des Apollo-Raumschiffs. Zu sehen ist ein Gerüst, das die Mondlandefähre simulieren sollte, die bei dieser Mission nicht an Bord war. Foto: NASA Dieses Foto machten die Astronauten, nachdem ihr Raumschiff Kurs auf den Mond genommen hatte. Zu sehen ist der südöstliche Teil der USA, die Karibik sowie die Bahamas und Kuba (unten links). Foto: NASA Während der vierten Mondumrundung machten die Astronauten dieses berühmte Foto mit der unscheinbaren Nummer AS8-14-2383HR. Foto: NASA Der dunkle Tsiolkowsky-Krater hat einen Durchmesser von ca. 258 Kilometer. Foto: NASA Eines von vielen Fotos der Mondoberfläche, die Apollo 8 mitbrachte. Der dunkle Krater in der Mitte des Bildes misst etwa 70 Kilometer im Durchmesser. Foto: NASA Diese Aufnahme der Mondoberfläche zeigt das Mare Tranquilitatis, das Landegebiet von Apollo 11 im Juli 1969. Foto: NASA Die Apollo-8-Kapsel beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre am 27. Dezember 1968, fotografiert aus einem hoch fliegenden Beobachtungsflugzeug. Foto: NASA Empfang bei Präsident Lyndon B. Johnson im Weißen Haus (vorne, v.l.): Die Crew von Apollo 7: Walter Cunningham, Donn F. Eisele und Walter M. Schirra. Die Crew von Apollo 8: William A. Anders, James A. Lovell, Jr. und Frank Borman. Stehend, links im Bild: Flugpionier Charles A. Lindbergh. Foto: NASA Borman, Lovell und Anders werden nach der Wasserung von einem Hubschrauber geborgen und an Bord des Flugzeugträgers U.S.S. Yorktown gebracht. Foto: NASA Die Apollo-8-Kapsel wasserte am 27. Dezember 1968 etwa 1600 Kilometer südwestlich von Hawai im Pazifischen Ozean. Foto: NASA Foto: NASA Die Crew von Apollo 8 (v.l.): Navigator Jim Lovell, Astronaut Bill Anders und Kommandant Frank Bormann. Foto: NASA

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte der Journalist und Apollo-Experte Andrew Chaikin einen Artikel im „Smithsonian Magazine“, in dem er seine Lösung des Rätsels präsentierte. In detektivischer Kleinarbeit hatte er die Entstehungsgeschichte des Earthrise-Fotos nachrecherchiert und dokumentiert. Entscheidend ist ein Dialog zum Zeitpunkt der Aufnahme, der zufällig vom Sprachrekorder an Bord des Raumschiffs mitgeschnitten wurde und den Chaikin 1987 bei den Recherchen für sein Standardwerk „A Man On the Moon“ entdeckt hatte.

He, mach‘ das Foto nicht, das steht nicht auf unserem Plan.

Laut der offiziellen Transkription ist es Kommandant Bormann, der zuerst spricht: „Oh, mein Gott! Schau dir dieses Bild da drüben an! Da geht die Erde auf. Wow, wie schön das ist!“ Darauf antwortet Anders: „He, mach‘ das Foto nicht, das steht nicht auf unserem Plan.“ Demnach hätte Bormann die Kamera an sich genommen und das Foto selber gemacht.

Chaikin wollte es jedoch genau wissen. Er beschaffte sich die Tonbandmitschnitte aus dem Apollo-Raumschiff und konnte die Stimmen ohne Mühe zuordnen. Für ihn stand fest, dass die Namen der Astronauten in der offiziellen Abschrift des Dialogs vertauscht worden waren und dass Anders die drei Earthrise-Bilder gemacht hatte – eines in Schwarzweiß und, nach einem Magazinwechsel, zwei in Farbe, alle mit einem 250-Millimeter Teleobjektiv, mit dem Anders kurz zuvor die Mondkrater fotografiert hatte.

Computeranimation mit den Daten von 1968

Offiziell bestätigt war seine These jedoch lang Zeit nicht. Doch im Oktober 1988, als die Crew von Apollo 8 zum 20. Jubiläum ihres Mondfluges zusammenkam, räumte Frank Bormann erstmals öffentlich ein, dass nicht er, sondern Bill Anders das Earthrise-Foto gemacht hatte. Dennoch riss die Debatte um die Entstehung des Fotos nicht ab. Erst 2012 nahm sich ein Spezialist für Computeranimation beim „Goddard Space Flight Center“ der NASA der Frage erneut an.

Mit hochauflösenden Fotos der Mondsonde LRO aus dem Jahr 2009 sowie den Originalnavigationsdaten der Apollo-8-Mission rekonstruierte der Ingenieur Ernie Wright den Flug über den Mond. Mit einer virtuellen Kamera konnte er sogar den ersten Aufgang der Erde im Video nachstellen, den Apollo 8 fotografiert hatte. Wright machte sich danach daran, detailgetreu nachzustellen, welches der fünf Fenster der Apollo-Kapsel im entscheidenden Moment der Erde zugewandt war und in welchem Winkel das Raumschiff jeweils zur Erde stand.

Im Herbst 2013 war ein neuer, computergenerierter Film vom Apollo-8-Mondflug fertiggestellt, der mit den Original-Tonaufnahmen aus dem Raumschiff synchronisiert worden war. Jetzt war es eindeutig und Chaikins These bestätigt: Das Earthrise-Foto konnte nur durch ein Fenster des Raumschiffs aufgenommen worden sein – das von Bill Anders.