Nur von kurzer Dauer

Vor Neujahr haben heftige Schneefälle die russische Hauptstadt in ein Wintermärchen verwandelt. Eine ganze Armee von Räumkolonnen bemüht sich, die weiße Pracht schnell wieder loszuwerden.

von Stefan Scholl (Moskau)

Moskaus Raben fliegen jetzt über eine weiße Stadt. Der Schnee bedeckt die Dächer der Wohnhochhäuser und lässt die unzähligen Neujahrsbäume und Lichtergestalten noch heller leuchten, die die Stadt zu den Feiertagen aufgestellt hat – laut der Wirtschaftszeitung „RBK“ für umgerechnet 89 Millionen Euro. Seit Anfang Dezember ist mehr als ein halber Meter Neuschnee gefallen und es schneit immer weiter. Bei Temperaturen zwischen sechs und elf Grad unter Null schweben überall silberne Schneekristalle in der Luft, Moskau ist zum Wintermärchen geworden.

15 500 Räum- und Streufahrzeuge

Auf den Straßen der Stadt bekämpft eine Armee von über 70 000 Arbeitern mit 15 500 Räum- und Streufahrzeugen seit Wochen die weiße Pracht. Moskau, die wohl einzige Weltstadt, die trotz Klimawandels noch durchgehend frostige Winter zu bieten hat, ist heftig bemüht, ihr weißes Winterkleid möglichst schnell wieder loszuwerden. Beim alljährlichen Krieg Moskaus gegen seinen Schnee geht es vor allem um freie Straßen. Ohne sie drohte der Stadt, in der rund 5,6 Millionen Fahrzeuge gezählt werden, der Verkehrskollaps. Etwa vor Neujahr, wenn die Hauptstadtrussen ihre Festeinkäufe tätigen und die unverzichtbare Silbertanne im eigenen Pkw transportieren.

Die städtischen Dienste bekämpfen den Schnee mit massenhaft Material und ausgeklügelter Taktik. Jährlich werfen ihre Maschinen 185 000 bis 200 000 Tonnen Schmelz- und Streustoffe auf den Asphalt, dieses Jahr hat die Stadt laut dem Nachrichtenportal „openmedia.io“ sogar 324 000 Tonnen gekauft – für umgerechnet 76 Millionen Euro. Kritiker sprechen von Korruption und von der Schädlichkeit der Chemikalien. Im Gegensatz etwa zu Sankt Petersburg setzt man in Moskau statt auf Sand oder Marmorgranulat verstärkt auf aggressivere Chlorid-, Kalzium-, Natrium- und Salzmischungen.

Schon ehe der Schneefall beginnt, präpariert man die Straßen mit Antifrostmitteln, bei längeren Niederschlägen rücken die Schneepflüge alle vier Stunden aus, die Streufahrzeuge alle drei Stunden, im gleichen Intervall haben Kleintraktoren und Straßenarbeiter auch Fußwege und Haushöfe zu säubern.

Auch die Schneeberge in den Straßengräben bleiben nicht lange liegen. Diese landen auf Lastern, die sie in 56 „Schmelzstationen“ karren. Dort wird der Schnee zerkleinert, verflüssigt und gelangt schließlich in die Kanalisation. Laut Nachrichtenagentur TASS wurden so allein diesen Winter schon drei Millionen Kubikmeter Schnee beseitigt. Und auf den Grünflächen taut der Schnee rasch, gerade im Zentrum, wo die Temperaturen bis zu sieben Grad höher liegen als außerhalb der Stadt.

Umzug statt Schneechaos

Noch aber ist der Kampf mit dem Winter in vollem Gange. Am zweiten Weihnachtstag kam es bei starken Schneefällen zu einer Durchschnitts-Staudichte von 80 Prozent – ein Wert dicht am Kollaps. Gerade für Pendler aus dem Umland vervielfacht sich jetzt oft die Fahrtzeit zur Arbeit, manche Leute wohnen deshalb sogar zeitweise bei Verwandten in Moskau. „Fünf Stunden am Tag für den Weg zur Arbeit sind mir zu viel“, erklärt eine Frau aus der Vorstadt Balaschicha der Internetzeitung „gazeta.ru“.

„Die Autofahrer sind nicht zufrieden“, sagt Rawil Achmetschanow von der Föderation der Autobesitzer Russlands, selbst Moskauer und seit 30 Jahren am Steuer. „Die Behörden machen ihre Sache aber dieses Jahr gut.“ Er lobt, dass die Räumkolonnen erst gar nicht versuchen, den permanent fallenden Schnee sofort zu beseitigen. „Fast überall liegt eine dünne Schicht Schneematsch auf den Straßen. Deshalb fährt ein Großteil der Fahrer langsamer und vorsichtiger, der Verkehr wird so sicherer.“



Achmetschanow selbst nimmt jetzt je nach Schneefalldichte die U-Bahn, um zur Arbeit zu kommen. Und wie ein Großteil der Moskauer freut er sich an der Winterschönheit. „Auch Autofahren macht bei Schnee Spaß“, sagt er. „Auf Asphalt fühlst du dich, als führst du auf Eisenbahnschienen, aber auf Schnee wie im Motorboot auf einem See.“