Noch keine Auslieferung: Gnadenfrist für Kim Dotcom

Der deutsche Internetunternehmer, der sich seit neun Jahren mit den Gerichten streitet, wird noch nicht von Neuseeland an die USA ausgeliefert .

Von Matthias Stadler (Auckland)

Ist es Zufall, dass über die Auslieferung Kim Dotcoms in die USA ausgerechnet am Tag der US-Präsidentschaftswahlen entschieden wird? Die internationalen Nachrichten drehen sich um Donald Trump und Joe Biden, alles andere ist nebensächlich. Grund genug, skeptisch zu sein. So zumindest sah es der Internetunternehmer, der seit zehn Jahren in Neuseeland lebt, vor der Verkündung des Urteils in Wellington.

Die These erhärtete sich nicht ...