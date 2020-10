Zum Auftakt der Nobelpreis-Bekanntgaben wurden am Montag die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Medizin verkündet.

Nobelpreisträger im Bereich Medizin verkündet

Zum Auftakt der Nobelpreis-Bekanntgaben wurden am Montag die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Medizin verkündet.

(AFP/dpa/Sch) - Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Dank der Entdeckungen der drei Preisträger könne Hepatitis C jetzt geheilt werden, hieß es. Sie hätten die Ursache für Fälle chronischer Hepatitis gefunden und Blutuntersuchungen sowie neue Medikamente ermöglicht, die Millionen von Menschenleben gerettet hätten.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Das Trio wird für seinen „entscheidenden Beitrag“ im Kampf gegen Hepatitis belohnt, „ein großes globales Gesundheutsproblem, das Zirrhose sowie Leberkrebs verursachen kann“, wie die Jury des Nobelpreises mitteilte.



Zwei der Preisträger, - Harvey Alter und Charles Rice - die man bereits telefonisch über ihre Nominierung informiert habe, seien extrem überrascht, sprachlos und glücklich gewesen.

Neben ihren prestigeträchtigen Nobelmedaillen und -diplomen erhalten die Preisträger in diesem Jahr pro Kategorie zehn Millionen schwedische Kronen (rund 950.000 Euro).



Medizin-Nobelpreis für Kaelin, Ratcliffe und Semenza Das Forschertrio aus den USA bzw. Großbritannien erhält die Auszeichnung für seine Untersuchung zur Sauerstoffversorgung von Zellen.

Das ist eine Million mehr als im Vorjahr, als die US-Amerikaner William Kaelin und Gregg Semenza sowie der Brite Peter Ratcliffe den Medizin-Nobelpreis für ihre Entdeckung molekularer Mechanismen bekommen hatten, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen und sich daran anpassen.

Seit 1901 haben 219 Menschen den Medizin-Nobelpreis erhalten, darunter 12 Frauen. Häufig gehen die wissenschaftlichen Nobelpreise an mehrere Preisträger zugleich, die gemeinsam oder zum selben Fachgebiet geforscht haben.

Mit dem Medizin-Preis startete der Nobelpreis-Reigen. Am Dienstag und Mittwoch werden die Träger des Physik- und des Chemie-Preises benannt. Am Donnerstag wird bekanntgegeben, wer den diesjährigen Literatur-Nobelpreis erhält und am Freitag der Träger des diesjährigen Friedensnobelpreises. Die Reihe der Bekanntgaben endet am folgenden Montag, 12. Oktober, mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis.

Die feierliche Vergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Bereits am Donnerstag, 1. Oktober, waren die Träger der diesjährigen Alternativen Nobelpreise von der Right Livelihood Stiftung bekanntgegeben worden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.