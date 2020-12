Nikolauspostamt lässt Kinderaugen strahlen

Im saarländischen St. Nikolaus beantwortet der heilige Mann auch Briefe von Kindern aus Luxemburg.

„Lieber Nikolaus, ich freue mich sehr, wenn du zu mir kommst, allerdings habe ich auch ein wenig Angst. Ich denke aber, das brauche ich nicht zu haben, da ich eigentlich (fast) immer ganz brav bin.“

So beginnt der Brief der dreijährigen Sophie an den Nikolaus. Wie sie schreiben jährlich viele Kinder – und Erwachsene – an den Heiligen Mann, dessen offizielles Postamt sich im saarländischen St. Nikolaus befindet. Rund 26.000 Briefe trudeln jährlich ein – und alle werden beantwortet.

Darum kümmern sich rund 40 Helferinnen und Helfer, darunter auch Annika Langer (28) sowie Jule Gerecke (16) und ihre Mutter Sabine (45) ...