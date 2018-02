Bei eisigen Temperaturen um minus 21 Grad hat die niederländische Königsfamilie ihren traditionellen Winterurlaub im österreichischen Lech am Arlberg begonnen.

Niederländische Königsfamilie bei Eiseskälte am Arlberg

(dpa) - König Willem-Alexander, seine Frau Königin Máxima und die drei Töchter Catharina-Amalia (13), Alexia (12) und Ariane (10) zeigten sich am Montag beim traditionellen Fototermin trotz der Kälte gut gelaunt.



Allerdings fiel der Termin - diesmal bei der Bergstation des Rüfikopfs in 2350 Metern Meereshöhe - relativ kurz aus. Willem-Alexander ist in diesem Jahr bereits zum fünften Mal als König in Lech. Seinen Winterurlaub hat der heute 50-Jährige bereits seit seiner Kindheit jedes Jahr in dem Vorarlberger Wintersportort verbracht. Seit 1959 ist die königliche Familie jedes Jahr etwa zwei Wochen lang am Arlberg zu Gast.