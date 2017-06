von Rainer Holbe

Nicole Mary Kidman wird als erstes von zwei Kindern von Antony und Janelle Kidman in Honolulu geboren. Ihr Vater, ein Psychologe und Biochemiker, zieht mit der Familie zunächst nach Washington D. C. und schlussendlich – damals ist Nicole drei Jahre alt – in seine alte Heimat Australien. Als die kleine Nicole im Alter von sechs Jahren bei einem Krippenspiel begeistert die Rolle eines Schafes übernimmt, scheint ihr weiterer Lebensweg vorgezeichnet. Sie erhält Ballett- und Schauspielunterricht und ist schon bald in kleineren Rollen im Fernsehen zu sehen. Der große nationale Durchbruch gelingt ihr 1988 mit dem Film „Emerald City“.

Von Australien nach Hollywood

Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Tom Cruise erkennt ihr Talent und holt sie für den Rennfahrerfilm „Days of Thunder“ nach Hollywood. Als Gangsterbraut in „Billy Bathgate“ und undurchsichtige Ehefrau im Psycho-Thriller „Malice“ schließt sie in den USA mühelos an ihre Erfolge an. Große Aufmerksamkeit generiert sie mit dem Psycho-Thriller „Dead Calm“, in dem sie auf einer Yacht von einem Eindringling terrorisiert wird. Zu Kidmans Erfolgen zählen auch ihre Auftritte im Film „The Portrait of a Lady“ sowie in Stanley Kubricks Meisterwerk „Eyes Wide Shut“ an der Seite von Tom Cruise, mit dem sie von 1990 bis 2001 das Ehebett teilt.

Als Nachtclubsängerin und Kurtisane Satine im Musical „Moulin Rouge“ gelingt ihr schlussendlich auch der ganze große internationale Durchbruch. Und mit „Somethin’ Stupid“, einem Duett mit Robbie Williams, der Weihnachtshit des Jahres 2001. Auch als Werbestar hat sie Erfolg: So erhält Nicole Kidman für einen TV-Spot für Chanel ein Honorar von 7,5 Millionen Dollar. Nicht zu vergessen: ihre Oscar-Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin im Drama „The Hours“.

Nach Rollen in „Cold Mountain“ und „The Stepford Wives“ löst die Australierin mit 17 Millionen US-Dollar Gage pro Film ihre Kollegin Julia Roberts als bestbezahlte Hollywood-Schauspielerin ab. Inzwischen scheint sich ihre durchschnittliche Gage bei etwa 15 Millionen US-Dollar pro Rolle eingependelt zu haben.

Vielfach engagiert

Privates Glück fand die Schauspielerin beim neuseeländischen Country-Sänger Keith Urban, dem sie 2006 das Jawort gab. Das Paar, das erst kürzlich bei den Filmfestspielen von Cannes wie ein turtelndes Teenagerpaar vor den Kameras posierte, hat mittlerweile zwei Töchter.

Neben ihrem Engagement als Botschafterin von Unicef setzt sie sich für weitere wohltätige Zwecke ein. Zudem unterstützt sie als Mitglied des „Women's Health Fund at UCLA“ den weltweiten Kampf gegen Brustkrebs – ihre Mutter verstarb an dieser Krankheit im Jahr 1994. Ein Ereignis, das die erfolgreiche Schauspielerin nachhaltig prägte.

Auch der Tod ihres Vaters, der 2014 an den Folgen eines Sturzes verstarb, blieb nicht ohne Folgen. „Als mein Vater starb, bin ich wirklich zusammengebrochen“, so Kidman in einem Interview mit der „Daily Mail“. „Ich sagte zu mir: Bitte gib mir die Kraft, morgen wieder aufstehen zu können.“ Kraft, die die 50-Jährige nicht nur aus ihrem katholischen Glauben, der nicht zuletzt auch zum Eheaus mit Tom Cruise, einem aktiven Scientology-Mitglied, führte, sondern auch aus Transzendentaler Meditation schöpft.