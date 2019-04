Neuseeländer verkauft Schaf mit Stuhl als Sitz-Rasenmäher

Mäh ihr Schafe: Der Lëtzebuerer Schofzuuchtverband feiert 50. Jubiläum

In 50 Jahren hat sich so einiges getan in der Welt der Schafzüchter. Zwar gibt es mittlerweile in Luxemburg mehr Rassen, doch die Schafe werden kontinuierlich weniger und somit auch die Züchter. Der Grund: Schafsfleisch ist nicht überall beliebt.