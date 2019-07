Aus dem Stammschloss der Familie seiner Frau flog das Louis-de-Funès-Museum vor einigen Jahren hinaus. Doch nun öffnet es an neuem Standort.

Neues Louis-de-Funès-Museum an der Cote d'Azur

(KNA) - Seine Hampeleien begeisterten Millionen. Andere waren genervt von dem kleinen Mann mit den wilden Gesten und den weit aufgerissenen Augen, der stets sein entsetztes "Neiiin!!!" schrie und mit den Armen rudernd durch den Raum pflügte. Die Paraderollen von Louis de Funès (1914-1983) waren der cholerische Gendarm von Saint-Tropez, buckelnd-tretende Unternehmertypen - und ein antisemitischer Rabbiner wider Willen.

An die Cote d'Azur, wo einst der Gendarm Ludovic Cruchot und Soeur Clotilde mit dem Citroen 2 CV über Land jagten, kehrt de Funès nun zurück. Am Mittwoch (31. Juli), seinem 105. Geburtstag, eröffnet in Saint-Raphael, 20 Kilometer Luftlinie von Saint-Tropez, das neue Louis-de-Funès-Museum seine Pforten. Es hat inzwischen selbst schon eine bewegte Geschichte.



Denn Ende 2016 hatte an der Loire die bis dahin wichtigste Erinnerungsstätte an den französischen Komiker schließen müssen. In Le Cellier, 22 Kilometer von Nantes, hatte de Funès 1967 nach seinem späten schauspielerischen Durchbruch den Stammsitz der Familie seiner Ehefrau zurückgekauft, einer geborenen de Maupassant. Als Schlossbesitzer engagierte er sich für den Naturschutz und züchtete Rosen, integrierte sich voll in die kleine Dorfgemeinschaft. In seinem Garten erlitt er im Januar 1983 seinen dritten, tödlichen Herzinfarkt; und auf dem Friedhof von Le Cellier nahe Schloss Clermont ist er auch begraben.

Seine Ehefrau Jeanne (1914-2015), eine Großnichte des Dichters Guy de Maupassant, verkaufte das 1642 erbaute Schloss drei Jahre nach dem Tod von Louis wieder. 2005 machte eine Immobiliengesellschaft aus dem Prachtbau im Louis-XIII-Stil 40 Wohneinheiten für Gutbetuchte. Und 2014 schließlich wurde die leerstehende Orangerie an das Louis-de-Funès-Museum vermietet, das bis dato in einer früheren Zahnarztpraxis im Dorf untergebracht war.



Die Söhne des Komikers und Fans aus aller Welt unterstützten die Gedenkstätte mit Devotionalien und Requisiten: mit Fotos, persönlichen Briefen und Dokumenten, dem Orden der Französischen Ehrenlegion, Helmen, Perücken; dazu die unvergesslichen Filmmusiken des "Gendarmen von Saint-Tropez", von "Rabbi Jacob" oder von "Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe".

Der Publikumserfolg des kleinen Museums fiel freilich den anderen Schlossbewohnern lästig. Ständig Busse und Tumult auf dem schicken 50-Hektar-Anwesen für Besserverdiener. Der befristete Mietvertrag wurde nicht verlängert. Für eine Kaufoption fehlten dem Trägerverein die Mittel. Nur ein kleiner Trost: Einige hundert Kilometer weiter hatte in Saint-Tropez kurz zuvor ein kleines "Polizei- und Kino-Museum" (Musee de la gendarmerie et du cinema) seine Pforten geöffnet: in der ehemaligen Polizeistation, wo de Funès den "Gendarm von Saint-Tropez" mimte.



Unterdessen suchte Enkelin Julia de Funès einen neuen Standort für das Familienmuseum. Unter anderen sprach sie mit den Stadtverwaltungen von Nantes und Nice. Mit dem Bürgermeister von Saint-Raphael, Frederic Masquelier, wurde sie schließlich einig. In dem 35.000-Einwohner-Ort an der Cote d'Azur drehte der Komiker 1965 Szenen seines Films "Le Corniaud" (Louis, das Schlitzohr).

In Saint-Raphael wurden nicht nur Räumlichkeiten von Schloss Clermont rekonstruiert, sondern auch de Funès' geliebter Rosengarten. Enkelin Julia hat das Konzept persönlich mitentwickelt, gemeinsam mit der Journalistin und Autorin Clementine Deroudille, Enkelin des legendären Fotografen Robert Doisneau.

"Intelligent, kurzweilig und elegant" soll das Museum werden - "so wie mein Großvater es war", kündigt Julia de Funès an. Sie selbst war zwar erst vier Jahre alt, als er 1983 starb. Ihre Erinnerung ist ein gütiger, immer freundlicher Opa, der mit ihr hinter den Hühnern herlief und ihr das Fahrradfahren beibrachte.

Die Investoren in Saint-Raphael rechnen mit 15.000 Zuschauern jährlich - darunter wohl auch viele Familien auf Urlaub am Mittelmeer.