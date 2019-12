Eine Studie des Luxemburg Institute of Health (LIH) soll Betroffene im Alltag unterstützen - mit Hilfe von digitaler Technik.

Panorama 5 Min.

Neues Forschungsprojekt: Das Leben mit Diabetes besser nachvollziehen

Sarah SCHÖTT Eine Studie des Luxemburg Institute of Health (LIH) soll Betroffene im Alltag unterstützen - mit Hilfe von digitaler Technik.

Das Luxembourg Institute of Health (LIH) hat ein neues Projekt gestartet, das zum Ziel hat, die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes auf Basis digitaler Daten zu verbessern. Projektleiter Guy Fagherazzi (33) spricht unter anderem darüber, wie etwa Smartphones dabei helfen können.

Guy Fagherazzi, Ihnen schwebt bereits seit Längerem ein solches Projekt vor ...

Ich arbeite schon lange im Bereich der digitalen Gesundheitsforschung und hatte die Idee, ein Forschungsprojekt über mehrere Jahre und mit möglichst vielen Teilnehmern überall in der Welt durchzuführen, mit Smartphones oder medizinischen vernetzen Geräten. So können wir nachvollziehen, was im Alltag der Menschen mit Diabetes passiert. Also nicht, wenn sie ihrem Arzt gegenübersitzen, sondern zu Hause, im Privaten. Wie gehen sie mit ihrer Krankheit um, welche Stressfaktoren gibt es, wie beeinflusst ihr Lebensstil ihre Gesundheit und das Risiko für Komplikationen? Und wie kann die Digitaltechnik mit all den im Krankheitsverlauf gesammelten Daten dazu beitragen, Komplikationen besser zu verstehen und vorzubeugen?

Woher stammt der Projektname "CoLive Diabetes"?

Von "Co" und "Live", also mit etwas leben, denn man lebt im Alltag mit seiner Krankheit. Außerdem erinnert „Co“ an das Wort „Kohorte“, also eine Gruppe von Menschen, die wir begleiten werden. Wie werden Sie vorgehen? Wir sammeln Daten direkt von den Personen, die mit Diabetes Typ 1 oder Typ 2 leben. Wir wollen Informationen über verschiedene Faktoren gewinnen. Solche, die im Zusammenhang mit der Lebensweise stehen, also Bewegung, Ernährung, der Umgang mit der Krankheit im Alltag, aber auch psychosoziale Faktoren wie Stress, Angst, Müdigkeit – Emotionen, die mit der Krankheit verbunden sind. Alles das versuchen wir mit einer Smartphone-App zu sammeln und so 50.000 Personen mit Diabetes überall auf der Welt zu begleiten. Ziel ist, die Krankheit im Alltag besser zu verstehen und dann auch besser eingreifen zu können.

Wer ist alles an diesem Projekt beteiligt?

Initiator ist das LIH. Aber wir sind dabei, ein internationales Expertennetzwerk aufzubauen, das aus Wissenschaftlern und Diabetespatienten besteht. Heute sind in diesem Komitee sechs Personen, aber es wächst. Wir sind in Kontakt mit Menschen in Australien, in den USA, in Europa. Hier in Luxemburg arbeiten wir eng mit Carine de Beaufort vom Centre Hospitalier de Luxembourg zusammen, einer internationalen Pädiatrieexpertin im Bereich Diabetes und aktuell Präsidentin der "Société internationale de diabetologie pédiatrique". Das "Maison du diabète" in Luxemburg ist ebenfalls Partner.

Guy Fagherazzi, Projektleiter am LIH Foto: P. Jacquemard

Wie können Betroffene davon profitieren?

Wir können die Entwicklung des Gesundheitszustandes beobachten und Faktoren identifizieren, die Einfluss auf die Lebensqualität oder auf Komplikationen haben. Der Fokus liegt dabei auf psychologischen Faktoren – also darauf, wie Stress und Angst das "Management" der Krankheit beeinflussen. Dazu speichern wir zum Beispiel die Stimme der Teilnehmer. So können wir stimmliche Biomarker, also Zeichen in der Stimme, die mit Stress oder anderen negativen Emotionen verbunden sind, ausmachen. Das erlaubt uns, aus der Ferne ein Monitoring zu betreiben und Frühwarnsysteme zu etablieren. Wenn es in der Stimme oder den Daten Anzeichen für Angst gibt, können wir eingreifen.

Wie beeinflusst Stress Diabetiker?

Wenn man gestresst ist, geht man schlechter mit seiner Diabetes um. Man vergisst die Behandlung, es können sogar glykämische Schwankungen ausgelöst werden, sodass man öfter eine Unterzuckerung riskiert. Mit Hilfe der Daten ist es möglich, Präventionsnachrichten zu senden und Ratschläge zu geben, wie der Stress reduziert werden kann.

Ist diese Methode denn überhaupt massentauglich?

Viele Menschen haben leider noch keinen Zugang zu Smartphones. Aber wir wollen auch nicht nur eine App bauen, sondern forschen, was man aus den Daten machen kann – spezielle Präventionsprogramme starten oder Menschen im Umgang mit ihrer Krankheit begleiten. Dann können wir sehr vielen mehr helfen als den 50.000.

Wenn man gestresst ist, geht man schlechter mit Diabetes um

In Ihrem Projekt spielt auch der sogenannte „Digitale Zwilling“ eine Rolle ...

Wir wollen jedes Individuum mit so vielen Daten wie möglich charakterisieren. Wenn ein Arzt dann einen neuen Diabetes-Patienten hat, kann er in dieser großen Datenmenge seinen Zwilling finden, jemand mit sehr ähnlichen Merkmalen. Und da wir von der digitalen Person wissen, wie sich die Krankheit entwickelt hat – weil wir sie zehn Jahre lang begleitet haben –, können wir besser vorhersagen, wie man diesen neuen Patienten behandeln sollte.

Reichen zehn Jahre dafür aus?

Zehn Jahre ist für manche Bereiche kurz, für andere ausreichend, vor allem für psychologische Faktoren. Das ist mit dem Gefühl verbunden, mit seiner Krankheit nicht klarzukommen, und das passiert sehr schnell. Andere Komplikationen wie kardiovaskuläre Erkrankungen kommen erst später. Aber niemand sagt, dass wir nach zehn Jahren nicht mehr weiter forschen können.

Kann die Methode später auch auf andere Krankheiten angewendet werden?

Der Datenansatz des Projektes ist nicht nur spezifisch für Diabetes gedacht. Wir wollten damit beginnen. Zum einen, weil es mein Hauptforschungsfeld ist. Zum anderen, weil Diabetiker die am meisten vernetze Gruppe unter denen sind, die an einer chronischen Krankheit leiden. Sie generieren daher am meisten Daten. Danach kann man es natürlich auf andere Krankheiten ausweiten, etwa Krebs oder entzündliche Erkrankungen.

Wie gewährleisten Sie den Schutz der Daten, die Sie sammeln?

Das ist eine fundamentale Frage. Wir befinden uns im Bereich Big Data. Wir haben ein hohes Sicherheitsniveau gewählt und trennen zum Beispiel persönliche von klinischen Daten. Biometrische Informationen werden an einem anderen Ort gespeichert und alle Daten werden pseudonymisiert. Falls jemand versucht, unser System zu hacken, dann hat er nur einige Informationen und es kann fast nicht zur Identifizierung der Personen kommen.

Die Rekrutierung der Testpersonen startet im April 2020 – und das weltweit ...

Aktuell gibt es ein Sprachlimit. Die App wird erst auf Englisch verfügbar sein, dann auf Französisch, Deutsch und Spanisch. Die, die mitwirken wollen, müssen also eine der Sprachen sprechen. Wenn die erste Phase aber gut verläuft, können wir die Sprachen erweitern. Es soll so schnell wie möglich ein wirklich internationales Projekt werden.

Wie hoch schätzen Sie die anfallenden Kosten ein?

Es ist schwierig, ein Projekt in dieser Größe exakt zu beziffern, aber wir sprechen von mehreren Millionen Euro. Wir brauchen viel Personal: Wissenschaftler, aber auch IT-Spezialisten und Programmierer, eine Kommunikationsabteilung...

Und wer wird das Projekt finanzieren?

Eine Stiftung, die das Projekt unterstützt, ist "MSD Avenir" aus Frankreich. Sie haben uns Startkapital gegeben. Natürlich trägt auch das LIH einen Teil der Kosten. Damit kommen wir über die ersten Jahre. Ich bin gerade dabei, eine Projektförderung des Fonds National de la Recherche zu beantragen. Sie soll ausländischen Forschern helfen, nach Luxemburg zu kommen und Rechercheteams zu gründen.