Einblicke in die Kirchenfeier

Großherzoglicher Hof zeigt neue Taufbilder von Prinz François

Am vergangenen Samstag wurde der jüngste Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie in die christliche Glaubensgemeinschaft aufgenommen.

(nr) - Etwas über einen Monat ist es her, dass die großherzogliche Familie in der Kirche von Bormes-les-Mimosas zusammenkam, um die Hochzeit von Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory zu feiern. Am vergangenen Wochenende stand dann schon das nächste wichtige Kirchenfest auf der Agenda: In der Kirche von Fischbach erhielt Prinz François das Sakrament der Taufe durch Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Paten standen dem Nesthäkchen der großherzoglichen Familie seine Tante, Prinzessin Alexandra, und sein Onkel mütterlichseits, Graf Christian de Lannoy, zur Seite. Hier die offiziellen Fotos der Tauffeier:



7 Kardinal Jean-Claude Hollerich nimmt den Täufling behutsam in die Glaubensgemeinschaft auf. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue



Kardinal Jean-Claude Hollerich nimmt den Täufling behutsam in die Glaubensgemeinschaft auf. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Die Taufpaten: Prinzessin Alexandra und Graf Christian de Lannoy. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Prinzessin Alexandra entzündet die Taufkerze ihres Patenkindes an der Osterkerze. Foto: Maison du grand-Duc/Sophie Margue Prinz François war tiefenentspannt und legte ein kurzes Nickerchen ein. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Entspannte Stimmung herrschte auch bei den Großeltern. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Der große Bruder, Prinz Charles, verfolgte die Zeremonie neugierig mit. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Auch die Familie von Prinz Félix war an diesem wichtigen Tag mit von der Partie. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Zur Feier des Tages veröffentlichte der Hof dann auch noch ein neues Familienporträt der erbgroßherzoglichen Familie sowie ein gemeinsames Foto aller Taufgäste am Samstag:



4 Glücklich zu viert: Erbgroßherzogin Stéphanie und Erbgroßherzog Guillaume mit ihren Kindern Charles und François. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey



Glücklich zu viert: Erbgroßherzogin Stéphanie und Erbgroßherzog Guillaume mit ihren Kindern Charles und François. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Die erbgroßherzogliche Familie mit den stolzen Großeltern. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Prinzessin Alexandra mit ihren Ehemann Nicolas Bagory, Prinz Félix und Prinzessin Claire mit den Kindern Liam und Amalia sowie Prinz Louis und seine Söhne Noah und Gabriel gaben sich ebenfalls am Samstag in Fischbach die Ehre. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Die Familie de Lannoy gesellte sich anlässlich der Taufe zur großherzoglichen Familie hinzu. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue





