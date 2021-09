Das soziale Netzwerk will stärker gegen "bedrohliche Netzwerke" vorgehen - und fängt bei der deutschen "Querdenker"-Szene an.

Neue Richtlinien

Facebook löscht "Querdenken"-Netzwerk

Facebook hat mehrere Seiten, Gruppen und Konten gelöscht, die der sogenannten „Querdenken“-Bewegung zugerechnet werden. Die Löschungen betreffen Facebook selbst und die zum gleichen Betreiber gehörende Plattform Instagram.

„Wir haben ein Netzwerk von Facebook- und Instagram-Konten, -Seiten und -Gruppen entfernt, deren Mitglieder*innen in koordinierter Weise wiederholt gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstoßen haben“, schreibt Facebook in einer Mitteilung. „Hierzu zählen die Veröffentlichung von gesundheitsbezogenen Falschinformationen, Hassrede und Anstiftung zur Gewalt. Die Inhalte bergen in der vorliegenden Form das Potenzial, in reale Gewalt umzuschlagen und auch in anderer Form gesellschaftlichen Schaden anzurichten.“

Außerdem habe man Verlinkungen auf Domains der Querdenken-Bewegung entfernt. Facebook weiter: „Wie aus den öffentlichen Medien bekannt ist, hat diese Gruppe in Deutschland reale Gewalt gegen Menschen ausgeübt, die im Journalismus, bei der Polizei oder im Gesundheitswesen in arbeiten.“



Wieviele Konten oder Seiten betroffen sind, sagte Facebook nicht. Nach Informationen des „Spiegel“ sollen es insgesamt rund 150 sein, darunter auch die Facebook-Seite und das Instagram-Konto von „Querdenken 711“ mit rund 30.000 Abonnenten sowie die Accounts des „Querdenken“-Gründers Michael Ballweg.

