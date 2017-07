(tom) - Für einen viralen Internet-Hit braucht es heutzutage nicht mehr allzu viel: Eine frisch eingerichtete Tempo-30-Zone, eine Radarfalle und ein Mann, der mit einem Handy am Straßenrand steht - das sind die Zutaten eines Zwei-Minuten-Filmchens, das derzeit unsere Nachbarn im Saarland beschäftigt. Also da, wo Blitzer auch schonmal in die Luft gesprengt oder geteert und gefedert werden.

Der Zuschauer in der Metzer Straße geht deutlich friedlicher zu Werke: Zwar beschwert er sich einmal über die versteckte Position der Radarfalle ("Wie link! Hinnerm Millhauwe!"), beschränkt sich aber ansonsten darauf, die Temposünder gutgelaunt und in feinstem "Saarbrigger Platt" anzufeuern ("Du paggsch das! Bissje schneller! Jawoll!").





Das Video steht seit Mittwoch online, wurde seitdem knapp 30.000 Mal angesehen und eifrig kommentiert.



Wer bis zum Schluss durchhält, wird nicht nur Zeuge einer beträchtlichen Anzahl an geblitzten Autofahrern - Schadenfreude ist bekanntlich die schönste Freude - sondern hört auch noch freundliche Verabschiedungsworte des unbekannten Dokumentarfilmers: "So, ich howwe, jetz hasche genuch gesiehn, jetz mussich mich langsam uff de Weesch mache."

Fazit: Blitzer können nicht nur Ärger verursachen, sondern auch durchaus unterhaltsam sein.