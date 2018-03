Rote Beete trifft auf weiße Schokolade: Die ,,Ateliers Chocolats du Cœur” des Tricentenaire überraschen mit neuen Kreationen.

Neue Kreationen von "Les Chocolats du Coeur"

Rote Beete trifft auf weiße Schokolade: Die ,,Ateliers Chocolats du Cœur” des Tricentenaire überraschen mit neuen Kreationen.

von Roland Arendt

Schon vor fünf Jahren hatten die Verantwortlichen des ,,Ateliers Chocolats du Cœur” im Tricentenaire die Idee, zusammen mit preisgekrönten Chefs von ,,Gault&Millau” Pralinen von höchster Qualität zu kreieren. Ausgehend von den Ideen und Rezepten der "Grands Chefs", stellen Behinderte das Konfekt auf Basis fair gehandelter Zutaten her.

Mathieu van Wetteren (2.Reihe, 1.v.l.) und Yann Castano (2.Reihe, 3.v.l.) stellten ihre Kreationen gemeinsam mit Mitarbeitern der "Chocolats du coeur" vor. Roland ARENDT

Vor einigen Tagen stellten "Chocolats du cœur" nun ihre Neuschöpfungen fürs aktuelle Jahr im "Centre Commercial Nordstroos" in Marnach vor. Diesmal war es am "Chef de l’année Gault&Millau 2018" Yann Castano, Küchenchef im Restaurant "Oro e Argento" seine Fantasie spielen zu lassen. In seiner Kreation "A´marena" paarte er die Aromen von roten Früchten mit Mandeln. Die zweite Neuvorstellung entstand nach der Idee des "Chef découverte de l’année Gault&Millau 2018" Mathieu Van Wetteren, Inhaber des Restaurant "Apdikt" in Steinfort. Die etwas gewagte, aber ebenso gelungene Praline "On the Beet" besteht aus weißer Schokolade mit einer Füllung von roten Beeten, welche mit Bergamotte-Aroma verfeinert wurde.

Die neuen Pralinen, sowie die vorherigen Kreationen der renommierten "Grands Chefs" René Mathieu, Fabrice Salvador, Rénato Favaro, Cyril Molard, Arnaud Magnier, Ilario Mosconi, Roberto Fani und Alain Pierron können in den verschiedenen Verkaufsstellen des Ateliers erworben werden.