(NW) - Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der royalen Grußkarten, deren idyllische Motive inzwischen digital versendet werden. Was bei den britischen und spanischen Königshäusern Tradition hat, steht auch dem großherzoglichen Hof gut.

Und so dürfen sich die Luxemburger in diesen Tagen über eine offizielle Fotoserie von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa freuen, die das Paar in behaglicher Atmosphäre auf Schloss Berg präsentiert, fotografiert von Lola Velasco. Darunter ist auch ein Motiv, das die Großherzogin – ganz nach dem Vorbild von Hundefreundin Queen Elizabeth – mit drei Yorkshire-Terriern zeigt.