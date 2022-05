Prinz Charles erfreut seine Familie und viele Luxemburger immer wieder auf süßen Schnappschüssen. Zu seinem Geburtstag gibt es nun einige neue Fotos.

Zum zweiten Geburtstag

Neue Aufnahmen von Prinz Charles fürs Familienalbum

Prinz Charles erfreut seine Familie und viele Luxemburger immer wieder auf süßen Schnappschüssen. Zu seinem Geburtstag gibt es nun einige neue Fotos.

(LW) - Happy Birthday! Prinz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, die derzeitige Nummer zwei der Thronfolge, wird am heutigen 10. Mai zwei Jahre alt. Der jüngste Spross der großherzoglichen Familie erblickte am 10. Mai 2020 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte das Licht der Welt und wurde wenige Monate später, am 19. September 2020, in der Abteikirche Saint-Maurice in Clerf mit dem Sakrament der Taufe in die Gemeinschaft der katholischen Kirche aufgenommen.

Noch hat der putzmuntere Nassau-Sprössling das ganze Leben vor sich und kann Kindheit und Jugend in aller Ruhe genießen. Öffentliche Auftritte sind ihm dennoch nicht fremd, wobei er diese, wie Fotos zeigen, wohl noch nicht als Pflicht denn eher als großen Spaß empfindet. Vor allem die Begegnungen mit Tieren und Naschereien scheinen es ihm angetan zu haben – was durchaus nachvollziehbar ist.

Neue Aufnahmen

Der großherzogliche Hof veröffentlichte anlässlich seines zweiten Geburtstags gleich eine ganze Serie von wunderschönen Aufnahmen, die Prinz Charles und seine Eltern zeigen. Die Fotos beweisen, dass der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Frau, Erbgroßherzogin Stéphanie, nicht nur gerne – wie vom Papa berichtet – Kachkéis-Brote vernascht, sondern auch süße Festtagstorten mag.

Und zum Schluss noch ein Tipp beziehungsweise Hinweis für alle, die ihren Nachwuchs so kleiden wollen wie einen kleinen Prinzen: Charles trägt auf den aktuellen Aufnahmen anlässlich seines Festtages einen Body sowie eine kurze Latzhose des 1976 gegründeten französischen Kindermode-Labels Tartine et Chocolat.

