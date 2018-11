In einem Kommentar unter einem Video auf seiner Homepage hat der kanadische Folkrocker ("Keep on rocking in a free world") die Schauspielerin ("Kill Bill") erstmals offiziell als seine Frau bezeichnet.

Neil Young und Daryl Hannah haben geheiratet

In einem Kommentar unter einem Video auf seiner Homepage hat der kanadische Folkrocker ("Keep on rocking in a free world") die Schauspielerin ("Kill Bill") erstmals offiziell als seine Frau bezeichnet.

(dpa/tom) - Der kanadische Rockmusiker Neil Young (72) hat eher beiläufig bestätigt, die US-Schauspielerin Daryl Hannah (57, "Kill Bill") geheiratet zu haben. Young und Hannah sind seit vier Jahren ein Paar. "Meine Ehefrau Daryl und ich haben dieses Video zusammengestellt, damit ihr darüber nachdenken könnt", schrieb Young am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Internetseite zu einem Video des Crosby, Stills, Nash & Young-Songs "Ohio", den er erneut aufgenommen hat.



Auktion: Neil Young versteigert Oldtimer und Modelleisenbahn Neil Young bot bereits sein komplettes Musikarchiv zum kostenfreien Streaming an, jetzt folgt die große Kellerräumung: Das Auktionshaus Julien's versteigerte zahlreiche Oldtimer, Gitarren und Modellzüge des kanadischen Kultrockers.

Die eigentliche Aussage hinter der Nachricht war eine andere: Young will seine Fans dazu mobilisieren, bei den Zwischenwahlen am 6. November abzustimmen. “Wir brauchen vernünftige Waffengesetze, die die Menschen beschützen - in Schulen, an religiösen Orten, am Arbeitsplatz, auf der Straße. WÄHLT!", schrieb er.

"Ohio" gilt als einer der wichtigsten Protestsongs der 1970er-Jahre. Der Song entstand nach dem Massaker an der Kent State University , bei dem die Nationalgarde das Feuer auf protestierende Studenten eröffnet und vier Menschen getötet hatte. Der Text richtet sich gegen Staatsgewalt und im Besonderen gegen den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon.