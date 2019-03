Narren ziehen durch Konfetti- und Regensturm

Viel Wind, Sonne und Regen: Selbst Petrus ist am Rosenmontag närrisch drauf. Zahllose Menschen trotzen dem Wetter und feiern ausgelassen. Die schönsten Bilder aus den deutschen Karnevalshochburgen.

Es ist ein Fest für verkleidungswillige Erwachsene, und auch bonbonsuchende Kinder kommen auf ihre Kosten: Allein in Mainz fliegen nach einer Schätzung des Mainzer Carneval-Vereins rund 130 Tonnen Bonbons, Bälle oder Brausepulver von den Wagen. So bunt und so politisch haben Köln, Mainz und Düsseldorf in diesem Jahr gefeiert.