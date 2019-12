Naomi Scott: „Ich mag weibliche Energie“

Schauspielerin Naomi Scott spricht im Interview über Frauenpower, ihre Ehe mit einem Fußballstar und eine Freundin, die sie erdet.

2019 ist ihr Jahr. Zunächst bezauberte Naomi Scott das Kinopublikum imDisney-Märchen „Aladdin“. In der kommenden Woche startet die 26-Jährige mit Frauenpower durch: Als einer von drei „Charlie's Angels“ kämpft die britisch-indische Schauspielerin auf der Leinwand – an der Seite von Kristen Stewart und Ella Balinska – für Recht und Ordnung. Das „Luxemburger Wort“ hat die sympathische Aktrice in London getroffen.



Naomi Scott, Sie sind das neue britische It-Hip-Supergirl ...