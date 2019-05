Die britische Schauspielerin Naomi Scott spricht im Interview über ihre Rolle als Disney-Prinzessin im neuen Kinohit „Aladdin“, ihren Glauben an Gott und ihre Familie.

Naomi Scott: „Gott hat einen Plan für mein Leben“

Interview: Mariam Schaghaghi



Sie gilt schon jetzt als Senkrechtstarterin des Jahres. Die Britin Naomi Scott hat nicht nur bei Walt Disneys heiß erwarteter Neuverfilmung von „Aladdin“, die von heute an in den hiesigen Kinos zu sehen ist, die weibliche Hauptrolle neben Will Smith ergattert – nein, die 26-Jährige wird auch im November einen der neuen „Drei Engel für Charlie“ spielen. Ihre Karriere startete Naomi in der TV-Serie „Life Bites“ und im Kirchenchor, mit 15 schrieb sie ihre eigenen Songs. Das „Luxemburger Wort“ hat die Schauspielerin in London getroffen, als sie für ein Foto in Bademantel und High-Heels durch die Hotellobby spazierte und laut den „Aladdin“-Titelsong trällerte.

Naomi Scott, Sie spielen die moderne feministische Version einer Disney-Prinzessin …

… was für eine Verantwortung, oder? (lacht) Nun, wir leben im Jahr 2019, und einige Dinge müssen sich ändern.

Ihre Jasmin ist kein typischer Royal, der den ganzen Tag Tee trinkt, stickt und Erbsen zählt.

Richtig, unser Film geht einen Schritt weiter als der alte Zeichentrickfilm. Jasmin ist keine abgehobene Prinzessin, die in einer Blase lebt. Im Palast fühlt sie sich eingesperrt. Ihr ist bewusst, dass mit dem königlichen Blut auch Verpflichtungen einhergehen. Sie will den Menschen dienen und kämpft leidenschaftlich für die Freiheit ihres Volkes. Sie will inspirieren und anführen, und Aladdin hilft ihr, ihre Kraft zu erkennen.



Wie viel Naomi steckt in ihr?

Man bringt immer seine eigene Persönlichkeit in eine Rolle ein. Trotzdem hat Jasmin ein Selbstbewusstsein, das ich vielleicht nie erreichen werde.

Wie haben Sie reagiert, als Sie nach dem Casting den Zuschlag erhielten?

Ich hatte ehrlich gesagt ein gutes Gefühl, was daran lag, dass ich mit mir selbst zufrieden war. Die Jasmin, die ich im Casting zeigen konnte, hat sich richtig angefühlt. Deshalb war ich so entspannt.

Wie erfuhren Sie dann davon?

Im Schlaf. Wegen der Zeitverschiebung zwischen London und Los Angeles lag ich längst im Bett, als mein Agent anrief. Mein Mann ging ran und hat mich dann geweckt. Ich war überglücklich, habe eine Liste von Leuten angerufen. Und schlief dann weiter.

Jasmin wird von Aladdin inspiriert. Kennen Sie das aus eigener Erfahrung von Ihrem Mann, dem Profifußballer Jordan Spence?

Bei uns ist es wirklich genau so. Mein Mann gibt mir viel Sicherheit und Kraft. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr schätze ich, dass mein Mann mir immer sagt: „Los Baby, du schaffst das!“ Wir können uns beide in unserer Beziehung entfalten, und das ist mir unheimlich wichtig. Er drängt mich, die beste Version meiner Selbst zu sein. Ich fühle mich bei ihm aufgehoben und kann trotzdem meinen Träumen folgen. Oft hört man, dass man sich zwischen Liebe und Karriere entscheiden muss – aber meine Erfahrung ist eine ganz andere: Eine starke Liebe beflügelt die Karriere sogar.

Sie sind wohlbehütet außerhalb von London aufgewachsen. Sehen Ihre Eltern in Ihrem plötzlichen Ruhm eine Gefahr?

Oh nein, meine Eltern sind fantastisch! Ich habe die besten Eltern der Welt. Sie leben, wie ich, auch nicht in Angst und Schrecken vor der Welt. Sie wären genau so stolz auf mich, wenn es mit meiner Karriere nicht klappen würde. Das gilt für meine ganze Familie. Meine Cousine ist meine beste Freundin und begleitet mich auf den ganzen Reisen. Es ist nicht gut, Menschen um sich herum zu haben, die zu allem „Ja und Amen“ sagen. Wenn ich abhebe, würde sie mich sofort wieder runter holen.



Naomi Scott (l.) als Jasmin und Mena Massoud als Aladdin in einer Szene des Films „Aladdin“. Foto: Daniel Smith/Disney Enterprises/dpa

Bevorzugen Sie Klartext und deutliche Ansagen?

Ja, ehrliche Unterhaltungen sind wichtig – auch wenn sie manchmal bitter sein können. Wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht stimmt, mache ich den Mund auf. Konflikte lassen sich nicht vermeiden.

Sie arbeiten an großen Filmen, sind wunderschön, talentiert und selbstbewusst, haben die Liebe Ihres Lebens gefunden. Gibt es überhaupt eine unmärchenhafte Seite in Ihrem Leben?

Ich würde nicht sagen, dass mein Leben ein Märchen ist. Ich hatte auch Momente, in denen ich das Handtuch werfen wollte. Eine Zeit lang dachte ich, ich sei immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Einige interessante Angebote habe ich auch abgelehnt, weil sie sich nicht richtig angefühlt haben. Und wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht stimmt, dann sage ich das auch laut und deutlich.

Ihre Eltern sind beide Pastoren. Sind auch Sie gläubig?

Mein Glaube ist die Grundlage für alle meine Entscheidungen. Er gibt mir Kraft. Gerade im Showbusiness gibt es so viel Angst und Furcht. Viele Kollegen sorgen sich ständig um ihre Karriere und ihre Zukunft. Ich weiß, dass ich die Welt nicht kontrollieren kann – aber ich vertraue darauf, dass Gott einen Plan für mein Leben hat.



Sie sind durch den Kirchenchor auch zum Singen gekommen? Glauben Sie an Bestimmung?

Ich bin mir sicher, dass alles aus einem Grund passiert. Natürlich erwarte ich kein perfektes Leben. Jeder erlebt Höhen und Tiefen. Aber ich weiß, dass ich auch in schwierigen Zeiten nicht alleine bin. Das hilft mir, damit ich mich für das Leben und gegen Angst und Furcht entscheide. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich spaziere nicht komplett sorgenfrei durchs Leben und jage einer Illusion nach. Ich versuche einfach nur, das Gute zu erkennen und ihm zu folgen.

Sie haben einen sehr bewegten familiären Hintergrund …

Ja. Mein Vater ist Brite, meine Mutter wurde in Uganda geboren, stammt aber aus Indien und hat Afrika mit elf Jahren verlassen, kurz vor Idi Amins Machtergreifung. Meine Oma und Mutter wurden zu Immigranten, damit ihre Nachkommen eine Chance im Leben bekommen. Ich schulde meinen Erfolg also der Liebe meiner Familie, die über Generationen viel geopfert hat.

Haben Sie selbst je Erfahrungen mit Rassismus gemacht?

Jeder Mensch hat Vorurteile und ist gelegentlich auch Vorurteilen ausgesetzt. Meine Schwiegermutter stammt zum Beispiel aus Jamaika. Großbritannien hat sie mit dem Versprechen eingeladen, eine neue Heimat zu finden, hat dann aber nicht viel getan, damit diese Menschen sich zu Hause und sicher fühlten. Natürlich wurde auch ich mit Vorurteilen konfrontiert, bei Castings hörte ich oft, dass ich nicht weiß genug bin – oder nicht orientalisch genug. Ich versuche gerade daraus mein Selbstbewusstsein zu gewinnen: Ich lebe nun mal zwischen den Welten und passe in keine Schublade. Ich bin halt eine wunderbare Mischung.