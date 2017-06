(mij) - 1,4 Kilometer quer durch die Stadt, vorbei am Palast und der Place d'Armes - am Freitagabend führte der erste "Naked Mile Run" die Läufer quer durch die Luxemburger Innenstadt. Ganz nackt ging es auf den Straßen der Hauptstadt aber nicht zu: Die Läufer durften sich am Startpunkt, der Bar Apoteca, lediglich bis auf die Unterwäsche ausziehen - so die Vorgaben der Behörden.

Organisator Tony Morabito zweifelte im Vorfeld, ob das Event wirklich den Geschmack der Einwohner des Großherzogtums trifft. "Ich bin mir nicht sicher, ob Luxemburg dafür bereit ist", so der Italiener, der in Luxemburg lebt. "Aber es ist für einen guten Zweck." Die Idee zur Veranstaltung kam ihm nach dem Konsum diverser US-Filme in den Sinn: In den Vereinigten Staaten - vor allem in College- und Universitätsstätten - sind Nacktläufe seit längerem bekannt. Auch in Europa ist der Trend bereits angekommen - unter anderem in der österreichischen Hauptstadt Wien.



Alle Erlöse des Events kommen der Organisation "Think Pink Luxembourg" zugute, die Frauen mit Brustkrebs und ihre Angehörigen unterstützt.