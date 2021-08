Seine Begeisterung über Japans Olympiasieg im Softball hat Takashi Kawamura einen veritablen Shitstorm eingebracht.

Panorama 1

Nagoya

Video: Bürgermeister beißt in Olympiamedaille

Seine Begeisterung über Japans Olympiasieg im Softball hat Takashi Kawamura einen veritablen Shitstorm eingebracht.

(dpa) - Nach seinem Biss in die Goldmedaille der aus der japanischen Großstadt stammenden Spielerin Miu Goto warfen viele Japaner in Sozialen Netzwerken und auch ein großer Olympia-Sponsor dem Oberhaupt der Zwei-Millionen-Metropole "Respektlosigkeit" und angesichts der Corona-Pandemie auch als instinktloses Verhalten vor.

Goto hatte in einer Feierstunde im Rathaus die Medaille Kawamura zunächst um den Hals gelegt. Der Lokalpolitiker nahm die Plakette erst mit den Worten "die ist schwer" in die Hand, ehe sich Kawamura zu dem bei Siegern schon unzählige Male als "Echtheitstest" gesehenen Biss hinreißen ließ.

Wie bei zahlreichen Internet-Nutzern in Japan stieß Kawamuras Verhalten auch beim nahe Nagoya beheimateten Automobilhersteller und Olympia-Sponsor Toyota auf Kritik. „Das war unwürdig und zeugt von einem Mangel an Respekt gegenüber der Athletin und ihren langen Anstrengungen“, schrieb der Konzern in einer Mitteilung: "Wir hoffen wirklich, dass der Bürgermeister sich wieder einem Anführer.

Medaille wird ersetzt

Charel Grethen und die „krassen Tage“ in Tokio Der Olympiazwölfte Charel Grethen analysiert im Gespräch seinen Auftritt bei den Sommerspielen in der japanischen Hauptstadt.

Nach dem Vorfall kekommt Goto eine neue Medaille. Wie örtliche Medien am Donnerstag berichteten, entschied das Organisationskomitee der am Sonntag in Tokio beendeten Spiele, die Gold-Medaille für die Softball-Athletin durch eine neue zu ersetzen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.