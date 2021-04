Trifft man sie jetzt wieder häufiger in Niederkorn? Elisa Schattenberg, Freundin von Kicker Kempes Tekiela, muss die Castingshow verlassen.

Nachwuchsmodel Elisa Schattenberg scheidet bei GNTM aus

(LW) - Bis in die zwölfte Folge hatte sie es geschafft, doch dann war Schluss: Elisa Schattenberg, die Freundin des deutsch-polnischen Fußballers Kempes Tekiela, der derzeit das Trikot des Clubs Progrès Niederkorn trägt, musste bei der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ (GNTM) die Segel streichen. Mit den Worten „Für dich geht es an dieser Stelle leider nicht weiter“ verabschiedete Moderatorin Heidi Klum die 21-Jährige in der jüngst ausgestrahlten Folge.

Die Abiturientin aus Dortmund, die sogar noch am vergangenen Wochenende in Luxemburg gesichtet wurde, konnte bislang bei der 16. Staffel der Erfolgsshow, die auf ProSieben ausgestrahlt wird, überzeugen. Sie schaffte es unter den 31 Kandidatinnen, die Heidi Klum aufgrund der Pandemie-Bedingungen direkt für die Aufzeichnungen auswählte, in die Top 10.

Leider konnte sich Schattenberg in der zuletzt ausgestrahlten Episode nicht von ihrer besten Seite präsentieren: Bei mehreren Castings – darunter für ein britisches Modelabel und den deutschen Designer Kilian Kerner – ging sie leer aus. Die verbleibenden neun Nachwuchsmodels kämpfen nun um den Sieg – als Favoritin wird schon jetzt die 20-jährige Soulin Omar aus Hamburg gehandelt.

Mit Kicker Kempes Tekiela ist Elisa Schattenberg seit etwas mehr als zwei Jahren liiert, wie sie kürzlich auf Instagram mitteilte. Der 23-Jährige wechselte 2019 aus dem Reserveteam von Borussia Dortmund nach Niederkorn. Sein Vertrag läuft offiziell nach der laufenden Saison aus.

