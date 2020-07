Der luxemburgische Filmemacher Yann Tonnar und die Tänzerin Sylvia Camarda sind Eltern geworden.

Nachwuchs für Yann Tonnar und Sylvia Camarda

(Sch) - Babyglück für Yann Tonnar und Sylvia Camarda. Rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit sind die Luxemburger Künstler Eltern geworden.

Am 29. Juli kam in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt ihre Tochter zur Welt. Tonnar veröffentlichte auf Facebook Fotos des neugeborenen Mädchens, das den Namen Louisa trägt.

„Meine Eltern sind total verrückt nach mir und ich fühle mich gut“, schrieb der Regisseur aus Sicht des Kindes darunter. Tonnar und Camarda sind seit 2019 verheiratet.

