(dpa) - Nach fast 30 Jahren Haft soll einer der beiden Geiselnehmer von Gladbeck, Dieter Degowski, aus einem Gefängnis in Deutschland entlassen werden. Die Entscheidung sei aber noch nicht rechtskräftig, sagte ein Sprecher des Landgerichts im nordrhein-westfälischen Arnsberg am Dienstag.



Im August 1988 hatten Degowski und sein Komplize Hans-Jürgen Rösner mit einem Geiseldrama in Gladbeck nahe Essen ganz Deutschland in Atem gehalten. Drei Tage lang flüchteten sie nach einem missglückten Bankraub mit Geiseln vor der Polizei. Drei Menschen starben. Hans-Jürgen Rösner sitzt weiterhin in der JVA Aachen ein.



Umfassende Prüfung



Die Freilassung Degowskis sei umfassend geprüft worden, sagte der Gerichtssprecher weiter. Die Kammer habe Gutachten und Stellungnahmen eingeholt und sich den positiven Prognosen angeschlossen. Zuerst hatte der „Soester Anzeiger“ berichtet. Degowski wird einen neuen Namen erhalten, um ihm die Wiedereingliederung zu erleichtern.

Degowski war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht hatte die JVA bereits 2013 aufgefordert, ihn schrittweise auf die Entlassung vorzubereiten. Degowski hatte daraufhin einige Ausgänge einwandfrei bewältigt.