Dass eine Blaskapelle auch in Zeiten von Corona-Isolation ein "Konzert" geben kann, beweist die Harmonie Eilerëng in einem Video.

Panorama 1

Musizieren in Covid-19-Zeiten

(TJ) - Was gibt es wohl für Hobby-Musiker Schlimmeres, als wenn die Proben und Auftritte verboten sind? Genau diese dunklen Wolken aber zogen Mitte März über vielen Musikvereinen und Gesangchören auf. Damit wollten die Musikanten der Harmonie aus Ehleringen sich jedoch nicht abfinden und so probten sie fleißig weiter - jeder für sich zuhause - mit einer Idee im Kopf: Einen virtuellen Auftritt vorzubereiten.

Sehen Sie hier das fertige Video:





Auf dem Programm stand eine musikalische Komposition der Band "Earth, Wind & Fire", extra für Blasorchester arrangiert. Jeder Musikant zeichnete sich per Videokamera auf, der "Regisseur" musste nur noch die Bilder zusammensetzen - was wahrscheinlich leichter gesagt als getan war. Wie auch immer, der Clip zeigt, wie kreativ man auch in Zeiten von Isolation und Social Distancing sein kann. Kulturschaffende kann man nicht einbremsen, das kriegt auch ein lästiges Virus nicht hin.

