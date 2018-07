Chris de Burgh spricht im Interview über sein neues Musical, seinen 70. Geburtstag und alte Männer auf der Bühne. Außerdem: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für seinen Auftritt in Trier.

Panorama 3 6 Min.

"Musik kennt kein Gut und Böse"

Chris de Burgh spricht im Interview über sein neues Musical, seinen 70. Geburtstag und alte Männer auf der Bühne. Außerdem: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für seinen Auftritt in Trier.

Interview: Steffen Rüth

Im Oktober wird er 70, ans Kürzertreten oder Aufhören denkt der kleine Ire mit der großen Stimme aber längst noch nicht. Ganz im Gegenteil: Den Sommer verbringt Chris de Burgh bei frischer Luft auf deutschen Freilichtbühnen – unter anderem am 25. Juli im Amphitheater in Trier –, um ganz alleine seine größten Hits und so manches selten gehörte Schätzchen zu spielen. Das "Luxemburger Wort" erreichte den Sänger telefonisch in London.

Chris, Sie melden sich aus einem Aufnahmestudio. Woran arbeiten Sie gerade?

Wir diskutieren über mein neues Projekt, ein Musical über Robin Hood, das 2020 in Fulda Premiere feiern soll.

Robin Hood nahm der Sage nach von den Reichen und gab den Armen. Fasziniert Sie diese Figur?

Ja, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich diese Arbeit übernommen habe. Die Musik für ein Musical zu komponieren, ist für mich eine vollkommen neue Herausforderung. Dazu kommt meine riesige Faszination für das Mittelalter. Ich wuchs in einem Schloss auf, und einer meiner Vorfahren, Hubert de Burgh, war damals sehr involviert in den Kreuzzügen. Über dieses Thema habe ich immer wieder Songs geschrieben, etwa für mein Album "Crusader" aus dem Jahr 1979. Was die Robin-Hood-Legende angeht, so muss ich sogar zu bedenken geben, dass dieser Mann überhaupt nie existiert hat.

Worauf kommt es Ihnen bei dem Musical an?

Dass wir diesen Robin Hood nicht nur als mittelalterlichen, sondern auch als modernen Charakter zeigen. Das Stück spielt natürlich im Mittelalter, doch die Menschen sollen eine Verbindung zu ihrem eigenen Leben aufbauen und nachvollziehen können, dass dieser Mensch ein sehr gut ausgeprägtes soziales Gewissen hatte. Diese Frage ist nämlich sehr relevant im 21. Jahrhundert.

Brauchen wir mehr Robin Hoods, damit es in der Gesellschaft fairer zugeht?

Dem würde ich zustimmen. Eine kleine Anzahl globaler Unternehmen hat sich die Erde untertan gemacht und kontrolliert alles. Das gefällt mir nicht. Die Zeiten sind sehr unsicher, mit einem Präsidenten in den USA, bei dem keiner weiß, was er sich als nächstes in den Kopf setzen wird. Die Demokratie ist so stark unter Beschuss wie lange nicht. Was wir aktuell dringend brauchen auf der Welt, ist ein Charakter wie Robin Hood, ein Held.



Am 15. Oktober feiern Sie Ihren 70. Geburtstag. Zeit für eine Bilanz ...

Ich kann nicht meckern. Ich bin seit 1977 mit derselben Frau verheiratet, habe drei längst erwachsene Kinder, meine Gesundheit, immer noch eine starke Stimme und einen Beruf, der mich nach wie vor ausfüllt. Ich denke nicht, dass irgendjemand ein perfektes Leben hat, aber ich bin schon ein sehr glücklicher alter Junge. Ich lebe ein Leben, das es mir ermöglicht, auf der ganzen Welt aufzutreten. Vor kurzem spielten wir in Dubai, und davor in Kapstadt. Ehrlich, das Leben ist ziemlich super.

Haben Sie schon Pläne für Ihre Geburtstagsparty?

Oh, es wird keine Party geben. Das liegt mir nicht. Ich freue mich auf einen ruhigen Tag. Ich will da keine große Sache draus machen. Echt, 70, schlimm genug. (lacht) Nein, Blödsinn, es ist schon schön. Man wird ja auch nur einmal im Leben 70.

Alleine werden Sie aber nicht feiern, oder?

Ich hoffe nicht! Ich würde mich freuen, wenn meine Frau dabei ist. Mit ihr bin ich sowieso von allen Menschen auf der Welt am liebsten zusammen. Vielleicht kommen auch die Kinder.

Sie sind seit 41 Jahren mit Ihrer Frau Diane verheiratet. Wie haben Sie so lange durchgehalten?

Indem wir nie aufgehört haben, miteinander zu reden und einander zuzuhören. Auch nicht in schwierigen Phasen, die wir hatten, so wie vermutlich alle anderen Paare auch.

Vor dem runden Geburtstag kommen Sie auf Solo-Tour. Das heißt: Sie stehen ganz alleine auf der Bühne, ohne Band. Wie wird das?

Großartig wird das! Ich spiele sehr gerne solo. So fing das vor 45 Jahren doch alles an. Solo-Shows sind gleichzeitig am einfachsten und am schwierigsten – weil außer dir niemand da ist. Ich liebe es, eine intime Verbindung zum Publikum aufzubauen. Ich kann viel mehr über die Geschichte einzelner Songs erzählen, der Kontakt zu den Menschen ist viel enger.



Sie spielen überwiegend auf Freilichtbühnen, in Amphitheatern, Schlössern oder Parks. Haben Sie die Auftrittsorte selbst ausgewählt?

Nein. Mein Manager weiß, was ich mag. Wir wollten herkömmliche Locations möglichst meiden und so viel es geht draußen spielen. Ich setze auf das gute deutsche Wetter. Und von Orten wie Dexheim, Ransbach-Baumbach oder Schopfheim habe ich noch nie gehört. Das wird spannend. Ich sollte besser schon mal den Atlas suchen.

Was reizt Sie an der Provinz?

Solche Entdeckungsreisen sind für mich Teil des Spaßes. Natürlich bin ich immer wahnsinnig gerne in Berlin oder in München, ich kenne die großen Städte wirklich in- und auswendig. Doch auch auf dem Land ist viel los. Vor einigen Jahren bin ich mit Freunden zehn Tage herumgefahren, wir sind ein bisschen gewandert. Es war wirklich toll.

Wissen Sie schon, welche Lieder Sie auf der Solo-Tour spielen werden?

Nein. Das entscheide ich immer spontan. Ich habe mehr als 300 Songs aus allen Phasen meines Schaffens, aus denen ich auswählen kann. Ich bin solo viel flexibler als mit Band. Ich erfülle auch Wünsche, versprochen. (lacht) Die großen Hits sind aber selbstverständlich im Programm, "Lady In Red", "High On Emotion", "Don’t Pay The Ferryman", "Missing You", das kommt alles.

Mittlerweile ist es völlig normal, dass 70-jährige Musiker erfolgreich auf Tournee gehen, die Rolling Stones sind sogar noch fünf Jahre älter als Sie. Wie ist das nur möglich? Was ist passiert?

(lacht) Der medizinische Fortschritt. Nein, okay, der vielleicht auch, aber ein Grund ist, dass wir Künstler aus der alten Zeit uns noch eine echte Karriere aufgebaut haben. Maßgeblich dafür sind beständig gute Songs. Ich könnte nicht als bloße Legende auf Tour gehen. Ich habe noch ein recht neues Album, das heißt "A Better World", ich denke eigentlich immer an neues Material. Das Wichtigste ist: Wir Alten haben uns noch aus dem Nichts nach oben gekämpft. Die neuen Stars kommen aus dem Internet oder aus dem Fernsehen, denen fehlt die Erfahrung, sich durchbeißen zu müssen.



Vor zehn Jahren hätten Sie fast im Iran gespielt, Sie treten regelmäßig im Libanon auf. Gehen Sie bewusst in Länder, die von einigen als "böse" angesehen werden?

Nein, so sehe ich das nicht. Musik kennt kein Gut und Böse, keine Rasse, keine Religion, keine Weltanschauung. Aus verschiedenen Gründen kam das Konzert im Iran nicht zustande, aber ich habe noch immer den sehr starken Wunsch, einmal dort zu spielen. Die Iraner sind supernette, tolle Menschen. Und Musik ist Musik. Sie ist nicht nur die internationale Sprache schlechthin, sondern besitzt auch eine unwiderstehliche, verbindende Kraft.



Gewinnspiel: Vom 25. bis 28. Juli verwandelt sich das Amphitheater in Trier, eine Unesco-Weltkulturerbestätte, in eine Freiluftbühne mit besonderer Atmosphäre. Erwartet werden unter anderem die schottische Sängerin Amy Macdonald (26. Juli) und Reggae-Star Gentleman (28. Juli). Das „Luxemburger Wort“ und Veranstalter Poppconcerts verlosen 3 x 2 Tickets für den Auftritt von Chris de Burgh am 27. Juli. Die Gewinnfrage lautet: In welcher Stadt wird das von ihm komponierte Robin-Hood-Musical Premiere feiern? Senden Sie die Antwort bis Freitag, den 13. Juli, an gewinnspiel@wort.lu. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.