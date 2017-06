Von Rainer Holbe

Passend zum siebzigsten Geburtstag verkörperte Freeman noch zusammen mit Jack Nicholson in „The Bucket List“ („Das Beste kommt zum Schluss“) einen todkranken Patienten. In einem Krankenhaus lernt der Automechaniker einen Milliardär kennen, mit dem er zusammen eine Liste von Dingen abhakt, die sie vor dem nahenden Krebstod noch erleben wollen. „Going in Style“ dagegen ist eine von jenen Geschichten, bei denen die Zuschauer auf der Seite der Räuber bleiben. Und froh darüber sind, dass ein fröhliches Großvater-Quartett es den gierigen Bankern endlich einmal heimzahlt.

Mit neun auf der Bühne

Morgan Freeman hat es längst in die Oberliga der Hollywood-Protagonisten geschafft. Für einen Afro-Amerikaner kein leichter Weg. In Memphis (Tennessee) als Sohn eines Friseurs und einer Krankenschwester geboren, zieht er als Sechsjähriger mit Mutter und Schwester nach Chicago. Nachdem er mit neun Jahren in der Schule auf einer Bühne steht, gibt es für ihn nur einen Berufswunsch: Schauspieler.

Vier Jahre dient er nach dem Examen bei der Luftwaffe. Dann zieht es ihn zum Theater. Erste Erfahrungen beim Film sammelt er mit einer Statistenrolle in Sidney Lumets Drama „The Pawnbroker“. Doch den ersten großen Erfolg hat er in dem Off-Broadway-Stück „Niggerlovers“ über eine Gruppe von Bürgerrechtlern, die gegen die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln protestieren.

Damit findet Freeman sein Lebensthema. Immer wieder tritt er für die Rechte seiner afro-amerikanischen Landsleute ein, oft zum Missfallen der Hollywood-Eliten. Den Durchbruch feiert Morgan Freeman mit der Filmfassung des Bühnenstücks „Driving Miss Daisy“. Er brilliert als geduldiger Fahrer, der mit einer älteren, schrulligen Dame über Rassenunterdrückung und Antisemitismus diskutiert. Freemans sensible Annäherung an seinen scharfzüngigen Fahrgast bringt ihm einen Golden Globe ein.

Segler und Pilot

Mit den folgenden Produktionen erwirbt sich Freeman einen respektablen Ruf. Er spielt neben Kevin Costner in „Robin Hood: Prince of Thieves“ einen Freund des Helden und in Frank Darabonts Gefängnisdrama „The Shawshank Redemption“ den unschuldig inhaftierten Andy. In Steven Spielbergs Sklavendrama „Amistad“ betont er die afroamerikanische Geschichte einmal mehr als wichtiges Thema seiner Karriere.

Nicht jeder seiner zahlreichen Filme ist ein Erfolg, aber jede seiner Darstellungen ist herausragend. Morgan Freeman verleiht seinen Figuren ihre eigene persönliche Note. Dazwischen arbeitet er als Produzent und Regisseur. Und in seiner freien Zeit zieht es ihn als Segler aufs Meer und auf dem Rücken der Pferde in die Prärie. Längst besitzt er den Pilotenschein und die dazugehörigen Flugzeuge.

In zweiter Ehe ist Norman Freeman mit der Designerin Myrna Colley-Lee verheiratet, mit der er zwei Kinder hat und in Charleston (Mississippi) lebt. Aus seiner ersten Ehe mit Jeanette Adair Bradshaw hat er ebenfalls zwei Kinder. Zu seinen bis ins hohe Alter bewahrten Fähigkeiten zählt er: Wissen, Wortschatz und Neugierde. „Das Leben ist eine tägliche Trainingsstrecke“, sagt er. „Und an allem nagt der Zahn der Zeit.“