(mt) - Wer hat den kleinen Grégory getötet? Der rätselhafte Mord an dem vierjährigen Jungen hält Frankreich seit mehr als 30 Jahren immer wieder in Atem. Im Oktober 1984 war der Körper des kleinen Jungen gefesselt in einem Bach in den Vogesen gefunden worden.



Die Ermittler haben nie aufgegeben, dieses Familiendrama zu lösen. Am Mittwoch wurden drei neue Tatverdächtige aus der Familie Villemin festgenommen – moderne graphologische Untersuchungen und andere Analysen sollen zu neuen Erkenntnissen geführt haben.

Die Staatsanwaltschaft informierte am Donnerstag in Dijon: Mehrere Personen hätten zu dieser Straftat beigetragen. Wenige Tag vor dem Mord habe ein Mann mit Schnurrbart ausgekundschaftet und observiert. Er sei dabei ab und zu von einer Frau begleitet gewesen, sagte der Staatsanwalt Jean-Jacques Bosc.

Jean-Jacques Bosc glaubt an ein Verbrechen mehrerer Täter.

REUTERS

Er könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wer den Mord begangenen habe. Die am Mittwoch festgenommenen Mitglieder der Familie Villemin hüllen sich weiterhin in Schweigen.