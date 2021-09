Möwe schützt Raser vor Strafe

Soviel Glück muss man haben: Eine genau im richtigen Moment vorbeifliegende Möwe ersparte einem französischen Autofahrer einen Strafzettel.

(dpa) - Eine Möwe hat einen Raser in einem Küstenort in der Normandie in Frankreich vor einer Strafe geschützt. „Es gibt zwei Möglichkeiten zu verhindern, dass man geblitzt wird“, postete die Polizei zu dem ungewöhnlichen Vorfall am Dienstag in Grèges. „Entweder man hält sich ans Tempolimit, oder man verlässt sich auf sein Glück.“

[#SécuritéRoutière]

Contrôle radar en fin d'après-midi au centre bourg de Grèges

2⃣ options pour éviter la mise en lumière :

1 - Respecter les limitations de vitesse

2 - Miser sur la chance@PoliceNat76 vous conseille plutôt de lever le

pied😉

#TousMobilises @RoutePlusSure pic.twitter.com/jVIPlxJXzE — Police nationale 76 (@PoliceNat76) September 28, 2021

Dazu stellte die Polizei ein Blitzerfoto, auf dem eine vor der Kamera vorbeifliegende Möwe mit ihrem Flügel den Blick auf das Nummernschild des geblitzten Autos verdeckt. „Wir empfehlen Ihnen eher, den Fuß vom Gas zu nehmen“, rieten die Beamten.