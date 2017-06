(jag) - Am Sonntag war in London der Startschuss für die 14. Auflage der Modball Rallye. Mehr als 100 Sportflitzer aller Arten werden Europa in verschiedenen Etappen von London nach Ibiza durchqueren. Am Montagmorgen sind die rund 180 Lamborghinis, Ferraris und andere Supersportwagen für einen Zwischenstopp in den Rives de Clausen zu sehen. Anschließend geht es weiter nach Genf. Das Rennen gilt als reines Vergnügungsevent auf öffentlichen Straßen. Laut Veranstalter werden keine Zeiten genommen und keine Preise verteilt. Es zählt einzig der Spaßfaktor.